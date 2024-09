‘Meritava di morire’: scempio totale a Canale 5 | Il video agghiacciante scatena l’orrore

La nuova storia di Canale 5 ha dei risvolti da brividi: ecco che cosa è successo sul set. Telespettatori inorriditi.

Non abbiamo visto ancora nulla, la scena sbalorditiva non è stata ancora mandata in onda sule reti Mediaset.

La morte inaspettata, la donna mandante dell’omicidio e il filmato con l’aggressione e l’atto delittuoso: gli ingredienti degni della più cruenta scena del crimine ci sono tutti.

Il video, a tratti agghiacciante, è destinato a lasciare tutto il pubblico italiano a bocca aperta.

Canale 5, scena da brividi sul set

Si parla di un omicidio al femminile, che ha avuto come vittima una giovane donna, e una mandante senza scrupoli. L’atto criminoso è stato filmato e perfino mostrato. La scena cruenta ha provocato una reazione senza precedenti. Stiamo parlando di una storia d’amore che forse conoscete già, perché la soap opera, appena entrata a far parte del palinsesto di Canale 5, ha subito riscosso molto successo, e, a quanto pare, le prossime puntate sono destinate a tenere sempre più il pubblico con il fiato sospeso.

Si tratta della fiction turca che ha tenuto incollati al televisore i telespettatori di Mediaset per tutta l’estate e che è stata trasmessa fino alla fine del mese di agosto. La serie in questione ora è stata sostituita da My Home My Destiny ma non è finita. I prossimi episodi infatti, saranno trasmessi su streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il titolo è The Family e se l’avete guardata allora di certo non vedrete l’ora di conoscere tutte le anticipazioni inedite. Gli spoiler vi faranno tremare, perché la soap opera ha preso una piega inaspettata. Scopriamo quello che è successo e che non abbiamo ancora visto in Italia.

Lo spoiler sulla nuova soap opera The Family

Nell’ultima puntata andata, che è in onda il 30 agosto su Canale 5, Devin aveva puntato una pistola contro Cihan per difendere Aslan mentre la relazione tra Ekrem e Yagmur era giunta al termine per via del passato della donna, insostenibile e ingombrante per lui. Intanto, la soap opera turca sulla storia d’amore tra Aslan e Devin è andata avanti, con risvolti inaspettati. La madre di Aslan, Hulya Soykan, che si è sempre mostrata una persona senza scrupoli, si confermerà una donna malvagia e machiavellica e nelle prossime puntate si sporcherà di sangue.

Per ribadire il potere della famiglia Soykan sarà mandante di un omicidio. La vittima sarà una donna più giovane di lei, vicina a persone ostili ai Soykan. Come se non bastasse, Hulya ordinerà di filmare il delitto per poter poi mostrare il video dell’uccisione alla nuora Devin. La psicologa, sconvolta dall’atrocità, avrà un attacco di panico.