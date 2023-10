Meritocrazia Italia, Urraro: “Evidenziato pro e contro dell’IA nella Giustizia”

(Adnkronos) – “E’ un grande momento di confronto a 360 gradi degli osservatori di Meritocrazia Italia, articolati nei vari dipartimenti. Il tema del Congresso, quello dell’IA applicato a tutti i gangli della società civile che si sono confrontati in questa mattinata, è particolarmente significativo. Mi occupo di giustizia e in particolare abbiamo evidenziato i pro e i contro di un tema che va ben oltre la digitalizzazione, che è una caratteristica basilare di ogni quadro ordinamentale. Sono temi che meritano questo tipo di approfondimento”. Così Francesco Urraro, ex senatore della Lega a margine del 5° Congresso Nazionale “Meritocrazia Italia” in corso al Teatro Manzoni di Roma. Urraro ha poi aggiunto: “Quello in corso non è il primo Congresso, fa seguito alle attività annuali dei singoli dipartimenti dai quali le istituzioni apprendono non poco, oggi sono certo non sarà vanificato questo percorso di riflessione”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata