Mes, Fazzolari: “Italia non ha bisogno di modifiche per salvare banche altri Stati”

Sul Mes il governo "si è rimesso al voto parlamentare, il Parlamento ha deciso di votare contro la modifica dell'attuale Mes. Il Mes rimane in piedi ma non si estende il meccanismo anche al salvataggio delle grandi banche in difficoltà. All'Italia questo non serve, il nostro sistema bancario è tra i più solidi d'Europa e del mondo intero e non abbiamo bisogno di modificarlo per salvare grandi banche in difficoltà di altri Stati". Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Attuazione del programma, ospite di 'Cinque minuti' su Rai Uno. L'"anomalia" della vicenda Mes è dovuta al fatto che "il Movimento 5 Stelle si dichiarava contrario" e "poi ha avuto Giuseppe Conte che ha votato a favore della modifica creando questa grande confusione in Italia", spiega Fazzolari, secondo il quale "l'Italia avrebbe una situazione molto più tranquilla senza i disastri del governo Conte 2". "Solamente due numeri: 181 miliardi di disavanzo aggiuntivo, si dice per il Covid ma gran parte di quei soldi poi è andato in sprechi vergognosi; oppure gli oltre 140 miliardi spesi per il superbonus", un "fardello" che secondo Fazzolari "aggrava le casse dello Stato rendendoci meno forti quando trattiamo in Europa". L'esponente di Fdi ricorda "le decine di miliardi in mascherine farlocche poi mandate al macero, i banchi a rotelle mandati al macero e i ristori alle imprese che non avevano bisogno di sovvenzioni".

