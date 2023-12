Mes, Tajani: “Ratifica prima delle elezioni europee? Vedremo” – Video

(Adnkronos) – Non è affatto detto che il Parlamento ratifichi la riforma del Mes prima delle prossime elezioni europee, previste nella prima decade di giugno. "Vedremo – risponde a Bruxelles, a margine del Consiglio Affari Esteri, il segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani – non dobbiamo perdere troppo tempo, ma fare ciò che è giusto. Vedremo cosa deciderà il Parlamento: per me si può ratificare prime delle europee". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

