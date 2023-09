Messi si ferma con Toronto, Inter Miami in ansia

(Adnkronos) – La stella argentina Lionel Messi è stata costretta ad uscire al 37' del primo tempo del match contro il Toronto di Insigne e Bernardeschi per un infortunio. Il fantasista dell'Inter Miami si è toccato a lungo la gamba e il club della Mls è in ansia per capire le condizioni del giocatore. Il tecnico Tata Martino a fine gara ha spiegato che Messi salterà sicuramente la partita di domenica a Orlando. "Non pensiamo che sia un infortunio muscolare, ma lo valuteremo nei prossimi giorni". L'Inter Miami ha vinto comunque la partita contro il Toronto per 4-0 con due gol e un assist di Robert Taylor entrato al suo posto, una partita che avvicina la squadra ai playoff. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

