Meta, visori e occhiali smart: Zuckerberg svela novità

(Adnkronos) – Da Quest 3, il primo visore mainstream al mondo realizzato appositamente per la realtà mista, agli occhiali smart di nuova generazione. Il Ceo e fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, in occasione del 10° anniversario di Connect, ha svelato le principali novità del gruppo. Con una potenza di elaborazione grafica doppia rispetto a Meta Quest 2, Meta Quest 3 è il primo dispositivo al mondo dotato della nuova piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 che è stata sviluppata in collaborazione con Qualcomm Technologies. Nel corso di Connect Zuckerberg ha parlato anche dell'ecosistema di modelli linguistici di grandi dimensioni (Llama) e ha presentato il modello di generazione di immagini: Emu (acronimo di Expressive Media Universe) utilizza le richieste di testo dell'utente per generare immagini fotorealistiche di alta qualità in pochi secondi. È inoltre possibile utilizzare Emu nelle chat per creare velocemente adesivi personalizzati e vivacizzare le conversazioni. Per Meta, a differenza di altri player del settore, non ci sarà una sola Ia super-avanzata che tutti utilizzeranno. Il gruppo guidato da Zuckerberg sostiene che sarà utile predisporre diverse Ia per diversi scopi, come trovare informazioni, comunicare, intrattenersi, giocare, avere supporto per svolgere il proprio lavoro e molto altro ancora. Zuckerberg ha presento anche la collezione di occhiali smart Meta. Realizzati in collaborazione con EssilorLuxottica, questi occhiali smart di nuova generazione sono progettati in modo da poter rimanere connessi e catturare il momento senza doversi fermare per tirare fuori il telefono, condividendo comodamente le proprie esperienze con amici, familiari o con il mondo intero: per la prima volta sarà possibile effettuare delle dirette proprio attraverso gli occhiali smart per i propri follower su Facebook e Instagram. Sono anche i primi occhiali smart con l’integrazione di Meta Ai. A partire dalla versione beta negli Stati Uniti, sarà possibile usufruire dell’Ia all'avanguardia di Meta senza utilizzare le mani, ovunque le persone si trovino, qualsiasi cosa stanno facendo e in tempo reale. L'anno prossimo verrà rilasciato un aggiornamento gratuito che consentirà agli occhiali smart di capire cosa si sta guardando e di fornire supporto. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata