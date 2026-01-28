Metal detector a scuola su richiesta dei presidi: in arrivo la circolare Viminale–Istruzione

L’idea di controlli con metal detector mobili davanti o dentro gli istituti, anche con verifiche “a sorpresa”, sta per diventare una linea operativa nazionale. Nelle prossime ore è attesa una circolare condivisa dal Viminale e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, annunciata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: sarà indirizzata a dirigenti scolastici e prefetti e permetterà attivazioni su richiesta dei presidi, nel rispetto dell’autonomia scolastica.

Una direttiva per prefetti e scuole: il perimetro annunciato dal Viminale

Piantedosi ha spiegato che l'obiettivo è contrastare un fenomeno considerato "crescente": l'uso di coltelli da parte dei ragazzi. Lo strumento indicato è una direttiva operativa condivisa col ministro Giuseppe Valditara, che definirebbe la cornice di collaborazione fra istituzioni scolastiche e autorità territoriali. L'impianto, stando alle anticipazioni, prevede controlli "nelle scuole, davanti alle scuole, all'ingresso delle scuole", con metal detector portatili e con il supporto delle forze dell'ordine, attivabili su richiesta dei dirigenti.

Dal caso Ponticelli a un modello nazionale

La sperimentazione non nasce dal nulla. In alcuni comuni dell’area napoletana, il ricorso a controlli con metal detector portatili è stato adottato su richiesta di una dirigente scolastica, Valeria Pirone, che ha stretto un accordo col Prefetto di Napoli. Proprio quell’esperienza, citata nel dibattito pubblico di questi giorni, viene indicata come “modello” esportabile su scala nazionale. È un passaggio politico e amministrativo significativo: l’ordine pubblico entra in rapporto strutturato con la vita scolastica, senza trasformare la scuola in un presidio permanente, ma predisponendo procedure attivabili quando emergono segnali di rischio.

Autonomia scolastica e garanzie: la linea di confine

Il punto sensibile è il bilanciamento fra sicurezza e natura educativa dell’istituzione scolastica. L’annuncio del Viminale insiste su un principio: l’attivazione sarebbe legata a una richiesta del dirigente scolastico, non a un automatismo imposto dall’alto. In altre parole, lo Stato offre uno strumento e una filiera decisionale con i prefetti; la scuola valuta se e quando ricorrervi. È un modo per riconoscere che i contesti non sono uguali: dimensioni dell’istituto, quartiere, episodi pregressi, allerta segnalate dal personale, rapporti con le famiglie e con i servizi sociali.

Resta, naturalmente, un'altra linea di confine: se sono in corso reati o indagini, entrano in gioco procedure diverse, legate all'autorità giudiziaria. Piantedosi lo ha chiarito esplicitamente, distinguendo l'attività preventiva su richiesta dei presidi da interventi disposti nel quadro di indagini. È una distinzione che, se confermata nero su bianco nella circolare, servirà a evitare ambiguità operative e responsabilità improprie scaricate sulle scuole.

Il pacchetto sicurezza e il passaggio parlamentare: cercare un terreno comune

La misura sui controlli scolastici si inserisce in un quadro più ampio: il "pacchetto sicurezza" allo studio del governo, che include un decreto e un disegno di legge. La stretta sulle armi da taglio, ha spiegato Piantedosi, finirebbe nel disegno di legge, con l'auspicio di una convergenza anche delle opposizioni. Nel dibattito, viene ricordato che il Partito Democratico aveva presentato nei mesi scorsi una proposta di regolamentazione sul possesso di armi da taglio: un elemento che, in teoria, potrebbe facilitare un confronto parlamentare meno ideologico e più orientato a soluzioni pratiche.

Cosa cambia per famiglie e personale: prevenzione, non spettacolarizzazione

Sul piano sociale, l’arrivo di metal detector mobili nelle scuole rischia di produrre reazioni opposte: chi lo vede come tutela necessaria e chi teme un messaggio di sfiducia verso gli studenti. La differenza la faranno modalità, proporzione e comunicazione: controlli mirati, tempi limitati, chiarezza sulle ragioni e sulle procedure, dialogo con organi collegiali e famiglie. In questa cornice, il ruolo dei prefetti diventa anche di raccordo istituzionale, per garantire che interventi di sicurezza non sostituiscano il lavoro educativo, ma lo accompagnino dove servono misure preventive.