Meteo, ancora caldo poi arriva il maltempo: previsioni di oggi e domani

(Adnkronos) – Dopo il caldo, che resterà ancora per qualche tempo sull'Italia, arriva il forte maltempo e con lui l'autunno. Questo il quadro delineato dalle previsioni meteo per oggi, domani e fino a venerdì 13 ottobre. Dalla prossima settimana, spiegano gli esperti, un vortice ciclonico raggiungerà il Paese provocando un'intensa ondata di maltempo. Come spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, se i prossimi giorni saranno ancora prettamente di stampo estivo, dal weekend le cose inizieranno a cambiare e già da lunedì 16 ottobre l'Italia si troverà a fare i conti con una pericolosa ondata di maltempo. Nei prossimi giorni l'anticiclone africano continuerà a proteggere l'Italia garantendo un'atmosfera stabile su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno e soltanto in Liguria, sull'alta Toscana e sul Triveneto la nuvolosità potrà essere più presente, talvolta anche con un cielo molto nuvoloso o addirittura coperto. Non mancheranno alcune nebbie, soprattutto sulle pianure di Veneto ed Emilia Romagna. Questa situazione cambierà radicalmente nel corso del weekend. Le correnti instabili atlantiche acquisteranno sempre più vigore e riusciranno a scalzare lo strapotere dell'anticiclone che sarà costretto ad abbassarsi di latitudine. Nel corso del fine settimana l'aria più instabile porterà le prime piogge al Nordovest e poi sul Triveneto, localmente sull'alta Toscana, ma sarà dalla prossima settimana che il guasto del tempo si farà più marcato. Un ciclone nato sull'oceano Atlantico punterà la Spagna e raggiungerà in poco tempo l'Italia tra lunedì 16 e martedì 17. Il vortice sarà alimentato da aria più fresca in quota e sospinto da impetuosi venti di Libeccio e di Scirocco. Piogge via via più abbondanti e sotto forma di nubifragio si abbatteranno su Toscana, Lazio, Liguria per poi estendersi a gran parte del Paese. Le temperature subiranno un brusco crollo. Se adesso, infatti, si trovano sopra la media del periodo di quasi 10°C, dalla prossima settimana si scenderà addirittura sotto la media di 5-7°C. Così di giorno, oltre alla pioggia farà pure fresco con non più di 13-16°C al Nord e 18-21°C al Centro. Un clima mite invece interesserà il Sud, a tratti ancora caldo in Sicilia. Mercoledì 11. Al nord: bel tempo salvo locali nubi e nebbie al mattino sul Triveneto. Al centro: soleggiato. Al sud: cielo poco nuvoloso. Giovedì 12. A nord: bel tempo, locali nebbie sul Triveneto e più nubi in Liguria. Al centro: sole prevalente e caldo. Al sud: bel tempo. Venerdì 13. Al nord: tempo stabile con locali nebbie. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: soleggiato. Tendenza: dal weekend prime piogge sparse al Nord, poi forte peggioramento.

