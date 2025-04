Meteo dopo Pasqua nel Lazio fino a domenica 27 aprile: piogge e schiarite

Martedì 22 aprile, il Lazio si presenta con un cielo variabile. A Roma, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse e possibili brevi rovesci, con temperature tra 12°C e 24°C. Frosinone vedrà condizioni simili, con temperature tra 10°C e 25°C. A Latina, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso e temperature tra 10°C e 23°C. Rieti avrà una giornata con nubi sparse e possibili piogge leggere, con temperature tra 11°C e 24°C. Viterbo, infine, avrà un cielo variabile con possibilità di rovesci, e temperature tra 10°C e 23°C.​

Metà settimana con piogge sparse​

Mercoledì 23 e giovedì 24 aprile, l’instabilità persiste. Roma e Frosinone vedranno un paio di rovesci, con temperature massime intorno ai 20-22°C. Latina avrà condizioni simili, mentre Rieti e Viterbo potrebbero sperimentare rovesci più frequenti, con temperature massime tra 18°C e 20°C.

Weekend con schiarite

Venerdì 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, il tempo migliora. Roma e Frosinone avranno cieli da soleggiati a parzialmente nuvolosi, con temperature massime intorno ai 22°C. Latina godrà di condizioni simili, mentre Rieti e Viterbo vedranno un mix di nuvole e sole, con temperature massime tra 20°C e 21°C.

Sabato 26 aprile, il tempo si mantiene stabile. Roma e Frosinone avranno cieli parzialmente soleggiati, con temperature massime intorno ai 24°C. Latina vedrà condizioni simili, mentre Rieti e Viterbo avranno cieli variabili con possibili rovesci, e temperature massime tra 20°C e 21°C.​

Domenica 27 aprile, l’instabilità torna a farsi sentire. Roma avrà un paio di rovesci, con temperature tra 10°C e 21°C. Frosinone vedrà condizioni simili, con temperature tra 10°C e 19°C. Latina avrà un cielo variabile, mentre Rieti e Viterbo potrebbero sperimentare rovesci più frequenti, con temperature massime intorno ai 18°C.​

Consigli per la settimana​

Data l’alternanza tra giornate soleggiate e piovose, è consigliabile portare con sé un ombrello e vestirsi a strati per affrontare le variazioni di temperatura. Le giornate di venerdì e sabato sembrano le più adatte per attività all’aperto, mentre per domenica è meglio pianificare attività al coperto o essere pronti a eventuali cambiamenti meteorologici.​

