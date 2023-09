Meteo Italia, oggi torna caldo africano: previsioni per weekend rovente

(Adnkronos) –

Il meteo in Italia anche oggi sarà caratterizzato dal caldo, da Roma a Milano, e domani inizia il weekend da estate piena con temperature tipiche di luglio e agosto. Da domenica 10 settembre infatti le temperature inizieranno a salire anche di 5 gradi e gran parte dell'Italia vivrà una nuova settimana rovente. Si potrebbe parlare di '41 agosto' come data di inizio di una fase anticiclonica che porterà un caldo anomalo fino alla Finlandia e alle Repubbliche Baltiche. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che in Italia arriveranno punte di 35-36 gradi in Toscana, fino a 34 gradi in Pianura Padana, Umbria, Lazio e Sardegna, mentre al Sud non raggiungeremo valori record per settembre, seppur navigando spesso verso i 33°C diffusi. In tutto questo contesto nordafricano tipico di anticicloni come Caronte, l'estate 2023 è risultata la più calda della storia a livello globale, e ora settembre regalerà lunghe fasi soleggiate; al Centro-Sud potremo già prenotare nuove vacanze estive per tutta la prossima settimana: prezzi più bassi, sole e caldo garantiti. Nel dettaglio, nelle prossime ore avremo gli ultimi addensamenti al Sud con qualche rovescio tra Calabria e Sicilia: l'uragano mediterraneo infatti, come da previsioni, naviga ancora minaccioso sullo Ionio meridionale, ma punta deciso la Libia allontanandosi dall’Italia. Nel weekend l’alta pressione prenderà di nuovo possesso anche del Sud portando un deciso miglioramento salvo residui timidi addensamenti e qualche refolo di vento in Sicilia. Infine, come detto, da domenica '41 agosto' avremo tutto sole, estate e caldo, dalle Alpi alla Sicilia, dalla Sardegna alle Marche.

Venerdì 8. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: soleggiato salvo rovesci sparsi su Calabria e Sicilia. Sabato 9. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: bel tempo, isolati temporali residui in Sicilia. Domenica 10. Al nord: bel tempo e più caldo. Al centro: bel tempo e più caldo. Al sud: bel tempo e più caldo. Tendenza: sole e caldo almeno fino a metà mese salvo veloci passaggi nuvolosi al Nord dopo il 13 settembre.

