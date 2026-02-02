Meteo Lazio 2–8 febbraio 2026: sole a inizio settimana, poi piogge e vento. Ecco dove cambia

C’è una settimana che parte “pulita” e finisce con l’ombrello pronto vicino alla porta. A Roma e nel Lazio, dal 2 all’8 febbraio 2026, la linea è chiara: lunedì 2 più stabile, poi un peggioramento da martedì con piogge, rovesci e ventilazione in rinforzo, fino a un fine settimana più irregolare e un parziale miglioramento domenica. A confermare il quadro sono le sintesi regionali e i commenti previsionali, con indicazioni su vento e mare, oltre alle valutazioni di allertamento del Centro Funzionale Regionale.

Perché il meteo del Lazio 2–8 febbraio cambia passo dopo lunedì

Lunedì 2 febbraio prevale l’alta pressione con tempo stabile e soleggiato, al più con nubi in aumento verso sera; da martedì 3 entra una circolazione depressionaria: nubi diffuse, piogge dal pomeriggio e intensificazione serale con rovesci anche temporaleschi, venti moderati sud-orientali e mare molto mosso.

Il Centro Funzionale Regionale, nell’allertamento del 2 febbraio, richiama una previsione di “precipitazioni sparse” anche a rovescio o breve temporale e indica per martedì 3 una criticità idrogeologica gialla in alcune zone di allerta (in particolare A Bacini costieri Nord e B Bacino Medio Tevere), con validità dalla mattina del 3 febbraio e per le successive 18–24 ore.

Sul medio periodo, l’Aeronautica Militare descrive una prima settimana (2–8 febbraio) segnata da correnti sudoccidentali più miti e umide, con valori termici e pluviometrici sopra media stagionale.

Roma e Provincia: dal lunedì “comodo” ai picchi di pioggia del weekend

Lunedì 2 (Roma e hinterland): giornata asciutta e gestibile, con sole o poco nuvoloso; per Roma, meteo.it indica un quadro stabile con minime e massime in linea (circa 3–13°C) e mare mosso lungo costa.

Martedì 3: progressivo peggioramento: su Roma nubi in aumento e piogge dal pomeriggio, in intensificazione serale con rovesci anche temporaleschi; vento da SE e mare molto mosso.

Mercoledì 4: instabilità diffusa con acquazzoni o temporali, in attenuazione verso sera.

Giovedì 5 – Venerdì 6: molte nubi; giovedì deboli piogge in serata, venerdì fenomeni più probabili nella prima parte del giorno, poi tendenza più asciutta dalla sera.

Sabato 7: nuovo peggioramento: piogge e rovesci pomeridiani, localmente temporaleschi anche sulla Capitale.

Domenica 8: pressione in aumento e graduale miglioramento, con piogge residue al mattino su diversi settori e schiarite più ampie nel corso della giornata.

Strade più comode / più scomode (Roma e area metropolitana):

Nei giorni più piovosi (soprattutto martedì 3 e sabato 7), per spostamenti essenziali sono in genere più “regolari” le grandi direttrici a scorrimento veloce (GRA e raccordi con A1/A24/A91) rispetto alle arterie urbane con punti noti di ristagno e sottopassi. In città e cintura urbana, diventano più scomodi i tratti con sottopassi e carreggiate depresse (zone ferroviarie e tangenziali secondarie), mentre sul litorale romano l’accoppiata vento+mare molto mosso di martedì rende più faticosi gli assi costieri esposti (Ostia–Fiumicino e collegamenti litoranei), specie nelle ore serali quando la pioggia si intensifica. Il consiglio operativo è semplice: se potete scegliere, puntate sugli spostamenti diurni lunedì 2 o domenica 8; nei giorni “bagnati” evitate l’ultimo tratto serale e tenete margine sui tempi.

Frosinone e Provincia: Ciociaria e Valle del Liri, attenzione ai rovesci e ai fondovalle

Il peggioramento da martedì 3 porta piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio/sera, con instabilità che prosegue mercoledì 4 e torna marcata sabato 7.

Il peggioramento da martedì 3 porta piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio/sera, con instabilità che prosegue mercoledì 4 e torna marcata sabato 7.

Qui, più che la neve (lo zero termico indicato su scala regionale è alto martedì, attorno a quote elevate), il tema pratico sono i fondovalle e le strade secondarie: quando piove a tratti intensi, le provinciali che tagliano aree più basse e prossime a fossi e affluenti possono diventare più lente. Nelle giornate con rovesci, meglio preferire le direttrici principali (A1 e collegamenti più strutturati) rispetto alle strade interne, soprattutto in rientro serale.

Latina e Provincia: litorale e pianure pontine, martedì vento e mare “nervoso”

Da martedì 3, sul basso Lazio costiero la tendenza è a cieli coperti e piogge dal pomeriggio con intensificazione serale, mentre il mare viene indicato molto mosso e i venti moderati dai quadranti sud-orientali.

Sabato 7 torna un peggioramento più diffuso, con rovesci e temporali su litorali meridionali e pianure meridionali, e domenica 8 un miglioramento graduale con residue piogge al mattino.

Strade più comode / più scomode (Latina):

Nei giorni di vento e pioggia (martedì 3 e sabato 7), risultano spesso più scomodi gli assi molto esposti e rettilinei della pianura con pioggia battente e raffiche laterali, e i tratti costieri con spruzzi e visibilità ridotta. Se dovete muovervi verso Roma o Campania, è preferibile restare sulle direttrici principali e limitare deviazioni su provinciali interne, soprattutto nelle ore serali.

Rieti e Provincia: Appennino reatino e Sabina, instabilità e possibili nebbie mattutine

Da martedì e mercoledì l’instabilità si fa sentire anche sui settori appenninici con piogge e rovesci; sabato 7 è indicato un peggioramento con precipitazioni in aumento dal pomeriggio anche in area appenninica.

Per la viabilità, oltre alla pioggia conta la visibilità: nelle conche e nei fondovalle reatini le prime ore del mattino possono essere le più insidiose (nebbie o foschie in condizioni umide). Se la meta è Terminillo o aree più alte, la prudenza aumenta nelle giornate instabili: i rovesci intermittenti possono alternarsi a pause asciutte, ma il fondo stradale resta bagnato a lungo.

Viterbo e Provincia: costieri del Nord e Medio Tevere, occhi aperti per l’allerta

Il passaggio più delicato, però, è martedì 3: oltre alla pioggia in intensificazione e al vento, l’allertamento del Centro Funzionale assegna criticità idrogeologica gialla alle zone di allerta A (Bacini costieri Nord) e B (Bacino Medio Tevere) per la finestra 3 febbraio (18–24 ore successive dalla mattina).

In pratica: attenzione maggiore lungo i bacini, le aree più prossime a corsi d’acqua minori e i tratti stradali dove storicamente l’acqua tende a correre ai lati della carreggiata. Nelle ore di pioggia più “decisa”, meglio preferire strade principali e tenersi lontani da guadi, sottopassi e viabilità secondaria rurale.

Il tempo del weekend nel Lazio: dove conviene andare (e quando)

Se l’obiettivo è decidere dove e quando muoversi, la lettura più utile è questa: lunedì 2 è il giorno “facile”; martedì 3 e mercoledì 4 sono più adatti a spostamenti brevi e programmati (pioggia e instabilità), venerdì 6 tende a migliorare da sera, sabato 7 è la giornata più a rischio di rovesci diffusi, mentre domenica 8 lascia spazio a un rientro più gestibile con schiarite in aumento.

Il Lazio, in questi sette giorni, sembra voler suggerire un metodo: sfruttare la stabilità iniziale per gli spostamenti più lunghi, poi adattarsi a finestre più brevi quando pioggia e vento alzano il livello di attenzione, specie su costa e zone di bacino. Non è una settimana da cancellare: è una settimana da leggere bene, perché il tempo non blocca i piani—li costringe soltanto a diventare più intelligenti.