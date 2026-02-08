Meteo Lazio 9-15 febbraio 2026: settimana variabile, piogge a tratti e mare nervoso sul litorale

Nel Lazio si apre una settimana (da lunedì 9 a domenica 15 febbraio 2026) di tempo spesso “mobile”: schiarite utili per muoversi, ma anche fasi più umide con piogge a intermittenza e vento in rinforzo, soprattutto lungo la costa. Le indicazioni più accreditate, incrociando le tendenze sinottiche dell’Aeronautica Militare e i quadri previsionali dei principali portali meteo, raccontano un contesto ancora esposto a impulsi perturbati, con temperature complessivamente miti per il periodo e un’attenzione particolare a litorali e rilievi (Appennino e zone interne), dove pioggia e vento possono rendere gli spostamenti più impegnativi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma e Provincia: massime miti, ma occhio a vento, sottopassi e litorale

A Roma città la tendenza termica resta su valori relativamente miti: massime in genere vicine a 15–16°C e minime spesso fra 7 e 10°C nel cuore della settimana (lunedì 9 8/15°C, martedì 10 9/13°C, mercoledì 11 8/15°C, giovedì 12 10/15°C, venerdì 13 7/16°C, sabato 14 9/16°C, domenica 15 7/15°C).

Il punto più delicato non è tanto il freddo, quanto il combinato pioggia/vento: sulle uscite verso il mare e sui tratti esposti, il moto ondoso previsto “sale” nella seconda parte della settimana, con mare indicato fino ad agitato e vento in aumento (forza 5) fra giovedì 12 e sabato 14, scenario che può dare fastidio su litorale, porti e passeggiate a ridosso delle banchine.

Strade più comode: per chi deve attraversare la provincia puntando su dorsali scorrevoli, in giornate piovose conviene privilegiare le arterie principali (Grande Raccordo Anulare, A1 e A24/A12 dove pertinenti) perché meglio illuminate e più “leggibili” con asfalto bagnato. Più scomodi (e da affrontare con prudenza): sottopassi urbani e tratti notoriamente soggetti a ristagni dopo rovesci, oltre a strade costiere esposte a raffiche e spruzzi quando il mare è nervoso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Frosinone e Provincia: Ciociaria con escursioni e giorni “di pausa” utili per muoversi

Su Frosinone capoluogo i valori oscillano senza strappi: lunedì 9 8/14°C, martedì 10 6/15°C, mercoledì 11 7/12°C, giovedì 12 9/13°C, venerdì 13 7/14°C, sabato 14 8/13°C, domenica 15 6/14°C.

È una sequenza che, per chi pianifica borghi e cammini, suggerisce di “giocare” sulle finestre asciutte: le giornate con massime più alte (martedì 10 e domenica 15) possono diventare le più adatte per spostamenti lunghi, mentre nei passaggi più umidi è bene mettere in conto carreggiate scivolose nelle strade interne ombreggiate, soprattutto al mattino.

Strade più sicure: A1 e collegamenti principali verso Roma/Napoli, specie se piove. Strade più scomode: provinciali collinari verso Ernici e Simbruini se arrivano rovesci e vento, perché la visibilità può calare rapidamente.

Latina e Provincia: costa e pianura con minime più alte, ma mare spesso mosso

Latina mostra minime generalmente più alte rispetto alle aree interne e massime spesso attorno a 15–16°C: lunedì 9 10/15°C, martedì 10 7/16°C, mercoledì 11 9/14°C, giovedì 12 11/15°C, venerdì 13 9/15°C, sabato 14 10/16°C, domenica 15 6/16°C.

Il tema, qui, è il mare: sul tratto pontino il quadro segnala moto ondoso frequentemente sostenuto, con passaggi fino a agitato e vento più deciso nella parte centrale e finale della settimana.

Strade più comode: per raggiungere le località costiere, meglio affidarsi ai tracciati principali e ben segnalati, evitando deviazioni “di campagna” quando piove (fondo irregolare e possibili allagamenti localizzati). Strade più scomode: tratti litoranei esposti e strade prossime ai canali di bonifica in caso di piogge persistenti; prudenza anche su ponti e viadotti in presenza di raffiche laterali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Rieti e Provincia: Reatino più fresco, attenzione a fondovalle e strade verso i rilievi

Rieti capoluogo resta su valori più contenuti: lunedì 9 7/13°C, martedì 10 5/12°C, mercoledì 11 6/12°C, giovedì 12 8/11°C, venerdì 13 5/12°C, sabato 14 6/11°C, domenica 15 4/12°C.

Con minime che scendono fino a 4–5°C, al mattino presto possono comparire tratti umidi e freddi in fondovalle: non serve “l’inverno pieno” per creare asfalto viscido, soprattutto dove l’aria ristagna.

Strade più sicure: collegamenti principali di fondovalle nelle ore centrali della giornata. Strade più scomode: salite verso Terminillo e viabilità appenninica/reste più esposte se arriva pioggia con calo termico (anche solo per nebbia, acqua e vento), perché la guida diventa più faticosa.

Viterbo e Provincia: escursioni termiche e possibili giornate ventose utili da pianificare

Viterbo alterna massime miti e minime più frizzanti: lunedì 9 6/14°C, martedì 10 4/13°C, mercoledì 11 8/15°C, giovedì 12 8/12°C, venerdì 13 6/13°C, sabato 14 7/10°C, domenica 15 4/12°C.

Il sabato 14, con massima più bassa (10°C), può risultare il giorno meno comodo per gite lunghe, specie se il vento insiste: meglio prevedere mete “compatte” (centri storici, terme, musei) e spostamenti brevi.

Strade più comode: direttrici principali verso Roma e costa, specie in caso di pioggia. Strade più scomode: tratti collinari e boschivi verso Cimini e aree più alte quando piove (foglie e detriti sull’asfalto) o se il vento rinforza.

L’allerta: cosa controllare ogni mattina prima di mettersi in viaggio

Per il quadro di rischio idrogeologico e idraulico, la bussola resta la reportistica ufficiale: sul portale del Centro Funzionale regionale sono pubblicati allertamenti e bollettini (aggiornati giorno per giorno). Prima di una gita, specie verso zone fluviali o strade secondarie, vale la regola pratica: verificare l’ultimo avviso disponibile e tarare l’itinerario di conseguenza.

Una settimana da “incastri”: scegliere bene le ore e non forzare il litorale

Il senso di queste previsioni, più che in un singolo picco, sta nel ritmo: una settimana che concede spiragli, ma chiede attenzione nei tratti esposti al vento e nei momenti in cui la pioggia torna a farsi vedere. Chi decide dove andare nel weekend farà bene a puntare sulle finestre centrali della giornata, lasciando al margine l’idea di “sfidare” mare e raffiche: quando il Lazio si muove a scatti, la differenza la fanno un itinerario semplice e una strada scelta con buon senso.