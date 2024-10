Meteo Lazio. Allerta Arancione per martedì 8 ottobre: piogge intense, forte vento e grandinate

La Regione Lazio si prepara ad affrontare un’intensa onda di maltempo per la giornata di martedì 8 ottobre 2024. La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 ha emesso un Allerta Arancione con validità dalla tarda mattinata di martedì 8 ottobre, e per le successive 12-18 ore. Il bollettino segnala la possibilità di precipitazioni diffuse e fenomeni atmosferici di forte intensità su tutto il territorio regionale.

Le previsioni meteo: temporali e forti venti

Secondo quanto riportato dal comunicato della Protezione Civile, il Lazio sarà interessato da precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Questo significa che molte aree della regione potrebbero sperimentare piogge intense e prolungate, con conseguente rischio di allagamenti e disagi alla circolazione.

I fenomeni temporalischi saranno accompagnati da una serie di condizioni meteo potenzialmente pericolose, tra cui:

Rovesci di forte intensità , che potrebbero causare accumuli di acqua in breve tempo;

, che potrebbero causare accumuli di acqua in breve tempo; Frequente attività elettrica , con possibili fulmini e tuoni che renderanno necessaria la massima cautela da parte della popolazione;

, con possibili fulmini e tuoni che renderanno necessaria la massima cautela da parte della popolazione; Locali grandinate , che potrebbero danneggiare coltivazioni, automezzi e infrastrutture esposte;

, che potrebbero danneggiare coltivazioni, automezzi e infrastrutture esposte; Forti raffiche di vento , in grado di creare ulteriori disagi, soprattutto per quanto riguarda la stabilità di alberi e impalcature.

Non si escludono inoltre mareggiate lungo le coste esposte, in particolare sulle aree del litorale tirrenico. Le forti raffiche di vento potrebbero ingrossare il mare, rendendo pericolosa la navigazione e causando danni alle infrastrutture costiere.

Il significato dell’allerta Arancione

Il livello di allerta Arancione rappresenta uno scenario di criticità moderata, ma con potenziali rischi elevati per la sicurezza delle persone e la protezione dei beni. In particolare, le condizioni di maltempo previste potrebbero causare:

Allagamenti in aree urbane, con difficoltà per la viabilità e il funzionamento dei servizi pubblici;

in aree urbane, con difficoltà per la viabilità e il funzionamento dei servizi pubblici; Frane e smottamenti nelle zone collinari e montane;

nelle zone collinari e montane; Interruzioni della rete elettrica ;

; Pericoli per la navigazione e la balneazione.

Le misure adottate dalla Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Lazio ha già attivato tutte le procedure previste per affrontare l’evento meteorologico. In particolare, le squadre di emergenza sono state allertate per intervenire tempestivamente in caso di situazioni critiche, come allagamenti, frane o interruzioni dei servizi essenziali. Verranno inoltre monitorati con attenzione i principali corsi d’acqua della regione, per prevenire possibili esondazioni.

In molte località del Lazio, è stato predisposto un piano di sorveglianza rafforzata.

Raccomandazioni per la popolazione

In occasione di eventi meteo di questa portata, è fondamentale che la popolazione segua alcune indicazioni pratiche per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. In particolare, la Protezione Civile consiglia di:

Evitare di sostare in prossimità di fiumi o torrenti, soprattutto in caso di temporali improvvisi;

Non cercare riparo sotto alberi o strutture mobili durante i fenomeni di forte vento o grandine;

Limitare gli spostamenti non necessari e, se possibile, restare in casa durante le fasi più critiche dell’allerta;

Prestare attenzione ai bollettini meteo aggiornati e seguire le indicazioni delle autorità locali;

Evitare di transitare in sottopassi o strade soggette a frequenti allagamenti.

Le condizioni previste, con piogge intense, forti venti e possibili mareggiate, impongono un approccio prudente e consapevole da parte di tutti.