Meteo, le previsioni del tempo per Roma e il Lazio dal 24 al 28 febbraio 2025

Le previsioni meteorologiche per Roma e il Lazio dal 24 al 28 febbraio 2025 indicano una settimana caratterizzata da condizioni prevalentemente instabili, con frequenti precipitazioni e temperature miti per la stagione.

Lunedì 24 febbraio: La giornata sarà segnata da piogge e rovesci intermittenti su tutta la regione. A Roma, le temperature oscilleranno tra 10°C e 15°C. È stato emesso un allarme giallo per piogge, valido dalle 13:00 alle 18:59 CET, con possibili disagi per le attività all’aperto.

Martedì 25 febbraio: Continueranno le condizioni di instabilità, con rovesci diffusi e possibili temporali. Le temperature nella Capitale varieranno tra 10°C e 15°C. Un allarme giallo per temporali è in vigore dalle 1:00 alle 23:59 CET, suggerendo cautela per chi si sposta o svolge attività all’aperto.

Mercoledì 26 febbraio: Persistono le precipitazioni, con periodi di pioggia su gran parte del Lazio. A Roma, le temperature saranno comprese tra 9°C e 15°C. Si raccomanda di consultare gli aggiornamenti locali per eventuali avvisi meteorologici.

Giovedì 27 febbraio: Le condizioni meteorologiche mostrano un miglioramento, con cieli parzialmente soleggiati e una riduzione delle precipitazioni. Le temperature a Roma varieranno tra 5°C e 16°C, offrendo una tregua dopo i giorni di maltempo.

Venerdì 28 febbraio: La giornata sarà caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi e temperature comprese tra 6°C e 15°C nella Capitale. Sebbene le condizioni siano più stabili, è consigliabile monitorare le previsioni locali per eventuali variazioni.

