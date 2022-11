Meteo: nubi e piogge questo weekend. Temperatura massima di 17°C

Preparate gli ombrelli da oggi venerdì 25 novembre il cielo tornerà a incupirsi per poi progressivamente aumentare con deboli piogge nel pomeriggio. Le temperature rimarranno su una massima di 17°C e una minima di 10°C. Medesimo tempo atmosferico si presenterà nella giornata di sabato 26 novembre, durante la quale i cieli saranno nuvolosi, con piogge e rovesci temporaleschi.

Infine, per quanto riguarda la giornata di domenica 27 novembre la situazione sembra migliorare. Infatti, durante l‘intera giornata non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 8°C.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone

Per quanto riguarda la provincia di Frosinone la situazione sarà molto simile a quella romana. Oggi, venerdì 25 novembre, il cielo vedrà le nubi in progressivo aumento, alternandosi con delle schiarite. Tuttavia, anche per Frosinone arriverà la pioggia nel pomeriggio con rovesci temporaleschi serali, attualmente sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C, mentre la minima di 6°C.

Anche sabato 26 novembre sarà caratterizzato da nubi e piogge. Previsti oltre i 25mm di pioggia. La temperatura, invece, avrà una massima di 12°C e una minima di 9°C.

Domenica 27 novembre, invece, il tempo sarà parzialmente nuvoloso, ma per quasi tutta la giornata sereno. Le temperature andranno da una massima di 15°C a una minima di 6°C.

