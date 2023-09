Meteo, oggi e domani pioggia al Nord. Sole e caldo al Sud

(Adnkronos) –

Il meteo in Italia da oggi e domani si divide in due. Arriva la pioggia al Nord con rischio di temporali e grandine, qualche rovescio al Centro. Al Sud ancora sole e caldo, con condizioni tipiche dell'estate e con la prospettiva di un weekend rovente da Roma in giù. Dopo il veloce break 'quasi fresco' di fine agosto, è iniziata una lunga fase nordafricana: sono stati registrati 12 giorni di caldo anomalo, eccezionale per settembre, localmente da record e tutto il calore si è accumulato nei bassi strati come potenziale carburante per violenti temporali. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che tutto questo calore, accumulato in 12 giorni di caldo africano, potrebbe scatenare piogge forti e temporali. Non sono escluse anche locali grandinate con l’ingresso dalla Francia di infiltrazioni atlantiche molto instabili. Insomma, si ripete questo ciclo di chiaro stampo 'equatoriale': fasi calde e soleggiate, break temporaleschi violenti e di nuovo solleone asfissiante. Nelle prossime ore sono previsti temporali e piogge forti sulle Alpi e pure sulle zone pianeggianti del Nordovest e più occasionalmente su quelle del Triveneto. Qualche rovescio poi è previsto anche in Sardegna e in Toscana dopo il caldo estivo degli ultimi giorni. Nella giornata di giovedì 14 settembre i rovesci, a tratti 'equatoriali', si espanderanno a macchia di leopardo su gran parte della Pianura Padana, specie nel pomeriggio, e raggiungeranno anche Liguria di Levante ed Alta Toscana. Il quadro generale sarà ricco di altri ingredienti: nonostante i frequenti temporali, il sole sarà ancora prevalente al Centro-Nord con un calo delle temperature non irreversibile; il termometro infatti scenderà di 4-5 gradi, ma all'orizzonte non si esclude un nuovo rialzo; al Sud il caldo africano porterà invece ancora picchi di 35 gradi, specie in Sicilia. Avvicinandoci al weekend, la situazione rimarrà simile, quindi soleggiata, meno calda e con qualche temporale specie al Centro-Nord; attenzione però alla previsione per sabato mattina quando un nucleo di pioggia forte è previsto avanzare dal Golfo del Leone verso Liguria, Toscana e Lazio: questo flusso molto umido nei bassi strati potrebbe portare nubifragi sulla zona suddetta, anche a causa del mare molto caldo per il periodo. In un meteo che non ci annoia mai, da domenica potrebbe di contro tornare una fase anticiclonica calda ed africana ovunque, con picchi di 39°C attesi ad Oristano, 36°C in Sicilia, 34-35 in Puglia, fino a 33 anche in Umbria e Lazio: come dire il clima equatoriale potrebbe caratterizzare l’Italia per un altro lunghissimo periodo. Mercoledì 13. Al nord: temporali su Alpi, Prealpi e medio-alte pianure del Nordovest, anche forti. Al centro: nuvolosità più presente, rovesci in Sardegna e Toscana. Al sud: sempre bel tempo e caldo in aumento. Giovedì 14. Al nord: tempo molto instabile con piogge, peggiora ulteriormente in serata e nottata. Al centro: nuvolosità irregolare, qualche rovescio non escluso. Al sud: sempre bel tempo e caldo. Venerdì 15. Al nord: rovesci sparsi. Al centro: nuvolosità irregolare, qualche rovescio non escluso. Al sud: sempre bel tempo e caldo. Tendenza. Altri temporali fino a sabato, poi possibile ondata di caldo dal weekend in poi specie al centro-sud. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

