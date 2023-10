Meteo oggi, pioggia e freddo in arrivo: le previsioni del fine settimana

(Adnkronos) – Fine dell'estate nelle previsioni meteo di oggi, domani e per il fine settimana sull'Italia. Responsabile del cambio di stagione – con pioggia e temperature più basse – sarà il ciclone Medusa che dall’oceano Atlantico raggiungerà la Spagna per poi piombare sul nostro Paese. Come spiega Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, già nel corso del weekend appena iniziato si noteranno i primi segnali di indebolimento dell’anticiclone, soprattutto al Nord. Domenica ad esempio ci saranno piogge e temporali che dal Friuli Venezia Giulia interesseranno in forma irregolare Veneto ed Emilia Romagna, specie dal pomeriggio/sera. Il responsabile di questo peggioramento sarà l’ingresso di venti più freschi nord orientali che da lunedì 16 spazzeranno le regioni del Centro-Nord. E’ infatti con l’inizio della prossima settimana che le temperature subiranno un sensibile abbassamento, anche fino a 15°C, al Nord e su parte del Centro. Nel contempo il ciclone Medusa dalla Spagna invierà una serie di fronti perturbati che fino a martedì interesseranno principalmente le regioni centrali, soprattutto il Lazio, Roma compresa, e le Adriatiche. Mercoledì e giovedì invece sarà la volta del Nord; piogge a tratti moderate e con locali temporali bagneranno tutte le regioni settentrionali a partire da ovest verso est. In questa prima fase il Sud sarà per gran parte saltato dalle piogge e anzi, dopo un temporaneo calo termico (a inizio settimana) tornerà a rivivere giornate di stampo caldo estivo, favorite dal soffiare di venti caldi di Scirocco. Il ciclone Medusa nel frattempo continuerà a muoversi verso est e tra venerdì 20 e sabato 21 dovrebbe piombare sull’Italia provocando un diffuso ed esteso peggioramento del tempo su tutte le regioni. In questo contesto le temperature subiranno un ulteriore diminuzione, stavolta anche al Sud e le precipitazioni risulteranno a tratti molto abbondanti. Sabato 14. Al nord: molte nubi con piovaschi sui confini e piogge in serata sul Friuli Venezia Giulia. Al centro: tutto sole e caldo. Al sud: bel tempo prevalente. Domenica 15. Al nord: peggiora al Nordest. Al centro: qualche pioggia dapprima su alta Toscana, poi sulle Marche. Al sud: soleggiato e caldo. Lunedì 16. Al nord: venti di Bora, clima autunnale. Al centro: piogge sparse, specie su Sardegna e Lazio. Fresco. Al sud: lieve calo termico e piogge su Puglia e Campania. Tendenza: martedì piogge al Centro, poi al Nord. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

