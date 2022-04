Meteo Pasqua, scampagnata o caminetto? Le ultime previsioni

Proiezioni Meteo, cosa aspettarci per le feste di Pasqua? I centri meteorologici sono allo studio delle condizioni climatiche che accompagneranno questa instabile primavera. La domanda al momento è quella che riguarda la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta: ci sarà la classica scampagnata nei prati o saremo davanti al caminetto?

Il proverbio delle uova

Come molti sapranno è diffuso in tutta Italia il detto: “Sole sulle Palme, pioggia sulle uova”. Il significato si riferisce ai repentini cambiamenti che spesso si verificano in pochi giorni durante il periodo primaverile: se c’è il sole la Domenica delle Palme, a Pasqua pioverà.

Proprio come recita il proverbio, secondo le ultime proiezioni meteorologiche la Domenica delle Palme (10 Aprile) sarà caratterizzato da tempo instabile, almeno su parte d’Italia, con il rischio concreto anche di forti rovesci temporaleschi. Anche le temperature saranno rigide, sostenute da forti venti freddi.

Meteo Pasqua, sole e alta pressione

Al contrario, proprio nel giorno di Pasqua (17 Aprile), appare sempre più probabile l’espansione e il rinforzo di una vasta area di alta pressione sull’Europa centro-meridionale, accompagnata da correnti calde di provenienza nord africana.

Se ciò venisse confermato, il tempo per Pasqua e Pasquetta risulterebbe mite su buona parte dell’Italia, con temperature, in significativo aumento, che potrebbero facilmente oltrepassare le medie del periodo, specie al Nord e su parte del Centro, insomma potrebbe rappresentare la prima vera ondata di caldo. Scenario diverso al Sud dove l’ingresso di una corrente fredda potrebbe invece causare piogge e temporali di stagione.

