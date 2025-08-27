Meteo, piogge in arrivo a Roma: cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Roma si trova sotto un cielo plumbeo, con un’afa che non accenna a diminuire. Sebbene il caldo continui a imperversare nella Capitale, il meteo annuncia un cambiamento imminente: le piogge sono in arrivo. Gli esperti meteorologi prevedono che le prime precipitazioni toccheranno il Nord e la Toscana già da giovedì. Tuttavia, sarà tra venerdì e sabato che l’intero settore centro-settentrionale verrà investito da una perturbazione atlantica significativa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lo scenario meteo

Questa perturbazione è legata all'ex uragano Erin, che dai Caraibi ha trovato la sua strada fino alle Isole Britanniche, portando con sé condizioni climatiche avverse. Il weekend porterà una breve tregua tra domenica e lunedì mattina, ma nuove piogge sparse colpiranno ancora il Nord, la Toscana, l'Umbria e le Marche fino a martedì.

Settembre potrebbe segnare il ritorno del caldo con il colpo di coda dell'Anticiclone africano. Le temperature saliranno nuovamente, riportando il caldo afoso tipico della stagione estiva.

© Riproduzione riservata