    Cronaca

    Pubblicato il

    Meteo, piogge in arrivo a Roma: cosa aspettarsi nei prossimi giorni

    di Lina Gelsi
    Oltre alle piogge a settembre ci sarà il ritorno del caldo con il colpo di coda dell'Anticiclone africano. Le temperature saliranno nuovamente
    Sampietrini, pioggia

    Roma si trova sotto un cielo plumbeo, con un’afa che non accenna a diminuire. Sebbene il caldo continui a imperversare nella Capitale, il meteo annuncia un cambiamento imminente: le piogge sono in arrivo. Gli esperti meteorologi prevedono che le prime precipitazioni toccheranno il Nord e la Toscana già da giovedì. Tuttavia, sarà tra venerdì e sabato che l’intero settore centro-settentrionale verrà investito da una perturbazione atlantica significativa.

    Lo scenario meteo

    Questa perturbazione è legata all’ex uragano Erin, che dai Caraibi ha trovato la sua strada fino alle Isole Britanniche, portando con sé condizioni climatiche avverse. Il weekend porterà una breve tregua tra domenica e lunedì mattina, ma nuove piogge sparse colpiranno ancora il Nord, la Toscana, l’Umbria e le Marche fino a martedì.

    Settembre potrebbe segnare il ritorno del caldo con il colpo di coda dell’Anticiclone africano. Le temperature saliranno nuovamente, riportando il caldo afoso tipico della stagione estiva.

    Maltempo Piogge
     
    Maltempo Piogge

