Meteo Roma e Lazio, a quando un’altra storica nevicata sulla Capitale?

Nelle prossime ore sul nostro Paese assisteremo ad un generale e sensibile calo delle temperature e ad un peggioramento del tempo di stampo invernale. Molti si domandano se la prossima settimana potrebbe portare l’agognata neve a Roma. Natale è passato e la neve è mancata, un tempo quei giorni c’era sempre la neve. Adesso non c’è quasi mai. Natale 2022 è stato caratterizzato da temperature massime fino ai 15°C sulle regioni centrali, valori decisamente oltre le medie stagionali.

Nevicate rimaste impresse nella memoria dei romani

Nella notte fra il 3 ed il 4 febbraio 2012, la neve imbiancò la città di Roma lasciando in certe zone un manto di 20 centimetri. L’evento straordinario paralizzò la città, ma allo stesso tempo entusiasmò i romani, che non ne vedevano una così importante da quasi 30 anni. I fiocchi scesero senza tregua per ore e ore coprendo tetti, strade e automobili, tingendo di bianco i paesaggi e le bellezze artistiche e monumentali che tutto il mondo invidia agli italiani.

La nevicata fece il bis ripresentandosi copiosamente anche la giornata dell’11 febbraio. Non sono mancate le polemiche per i pesanti disagi che hanno dovuto affrontare i cittadini.

Un’altra nevicata storica che appassionò i cittadini romani, cominciò la notte fonda per continuare la mattina del 26 febbraio 2018. Annunciata, temuta, agognata, la neve arrivò in piena notte. Era un lunedì nel quale la capitale si svegliò sotto un manto bianco. Tutta Roma era completamente ricoperta di neve. Mai come quella volta le previsioni furono rispettate in pieno. Fu l’ultima nevicata sulla città di Roma.

Il colonnello Mario Giuliacci è un famoso meteorologo e personaggio televisivo. Dopo aver conseguito la laurea in Fisica all’Università La Sapienza di Roma, entra nel servizio meteorologico dell’Areonautica Militare; dirige il Centro Meteorologico di Milano Linate; è stato docente di Fisica dell’atmosfera presso il Corso di Laurea in Fisica dell’Università agli Studi di Milano.

Contribuisce alla fondazione del Centro Epson Meteo, occupandosi delle previsioni meteorologiche per i telegiornali Mediaset e per diversi siti internet. È docente di Meteorologia presso l’Istituto Aeronautico Antonio Locatelli di Bergamo.

Quando un’altra storica nevicata sulla Capitale?

Per avere un quadro della situazione meteo a Roma e nel Lazio abbiamo consultato l’esperto, docente di meteorologia, il colonnello Giuliacci. “Il mese di febbraio, secondo le proiezioni dei modelli previsionali sarà caratterizzato da fasi gelide con correnti fredde che irromperanno sulla nostra Penisola provenienti da est. Gelo e neve si manifesteranno un po’ ovunque. L’aria gelida attraverserà anche la Capitale”, riporta il sito “meteogiuliacci.it”.

Nel Lazio la neve già è scesa e si è depositata, in particolare sui monti Simbruini, in provincia di Roma, all’interno del territorio del comune di Subiaco, su Monte Livata, ai Castelli Romani, nel territorio di Rieti e Viterbo.

“A febbraio sono attese fasi molto fredde, con l’aria gelida che a tratti avvolgerà anche la Capitale: per i romani ci sarà quindi più di un’occasione per indossare sciarpa e guanti. Significa che arriverà anche la neve? Difficile dare indicazioni certe – spiega il colonnello – tuttavia, qualche indicazione utile c’è”.

“Il freddo di febbraio, sebbene destinato in alcune fasi ad avvolgere praticamente tutto il Paese, solo a tratti sarà intenso”, precisa l’esperto meteorologo. Secondo Giuliacci, “le condizioni per vedere la neve fino a quote molto basse, e in particolare lungo il versante tirrenico della Penisola, dovrebbero concentrarsi in poche giornate dalle caratteristiche gelide”.

Vedremo i fiocchi imbiancare anche le strade di Roma?

Sarà quella l’occasione per vedere i fiocchi imbiancare anche le strade di Roma? “In base alle informazioni attualmente in nostro possesso, le possibilità di vedere la neve a Roma sono in realtà piuttosto basse, certo, la presenza di alcune fasi molto fredde rende possibile che i romani siano sorpresi dalla neve, ma le probabilità almeno al momento sono relativamente basse”, sostiene l’esperto.

Il punto su cui i maggiori esperti di meteorologia concordano confortati dalle proiezioni previsionali è il seguente: da lunedì 6 febbraio la nostra Penisola dovrà affrontare una settimana di freddo intenso, gelido, con precipitazioni anche nevose, irromperà aria artica. Per chi attende con trepidazione la venuta della neve sulla Capitale, temendo meno i disagi ad essa legati

