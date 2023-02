Meteo Roma e Lazio, arriva il freddo polare in tutta la Regione

Fine settimana con temperature ancora sopra la media, pari a 20°C. La situazione però cambierà da lunedì 6 Febbraio, quando un impulso polare dalla Siberia colpirà l’Italia e porterà all’abbassamento delle temperature, fino a raggiungere quelle tipiche della stagione invernale.

Le previsioni per sabato 4 Febbraio a Roma e nel Lazio

Tempo stabile e sole presente in tutta la Regione. Cieli sereni e poco nuvolosi per l’intera giornata sul litorale settentrionale e meridionale, nella Capitale, nelle pianure meridionali, e subappenniniche .

Giornata nuvolosa, con nubi sparse solo al mattino e venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione sulle pianure settentrionali. la temperatura massima oscillerà tra i 12 e i 14°C.

Le previsioni per domenica 5 Febbraio

Cieli sereni in tutta la Regione. Nello specifico su litorali settentrionali, e nelle pianure settentrionali il cielo sarà sereno e poco nuvoloso durante tutta la giornata. A Roma e nelle pianure meridionali il cielo sarà in prevalenza sereno con vento debole e con direzione variabile. Le temperature non supereranno i 12 °C. E’ previsto un peggioramento durante la serata.

Meteo dal 6 al 9 febbraio a Roma e nel Lazio

Lunedì 6 febbraio allora arriverà il Burian, un’ondata di freddo polare con il nocciolo gelido di NìKola dalla Russia Siberiana. E con il freddo e il vento gelido arriverà anche la neve in collina e comunque a quote anche basse. Ci saranno gelate anche a Roma e nelle altri capoluoghi di provincia del Lazio.

