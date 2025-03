Meteo Roma e Lazio: Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo da lunedì 3 a domenica 9 marzo 2025

La settimana che inizia lunedì 3 marzo 2025 si preannuncia all’insegna di condizioni meteorologiche stabili e tipicamente primaverili su Roma e su tutte le province del Lazio: Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo. L’alta pressione in espansione sul Mediterraneo centrale garantirà giornate soleggiate e temperature miti.​

Il tempo a Roma e provincia

A Roma, le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera settimana. Le temperature massime oscilleranno tra i 17°C e i 20°C, con punte di 20°C previste tra martedì 4 e venerdì 7 marzo. Le minime notturne si attesteranno intorno ai 6-8°C. Queste condizioni favoriranno un clima ideale per attività all’aperto e passeggiate in città. ​

Il tempo a Frosinone e provincia

Anche a Frosinone si prevedono giornate prevalentemente soleggiate. Le temperature massime varieranno tra i 16°C e i 18°C, mentre le minime notturne saranno comprese tra 1°C e 6°C. La stabilità atmosferica sarà una costante per tutta la settimana.​

Il tempo a Rieti e provincia

La provincia di Rieti godrà di condizioni meteorologiche stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 14°C-15°C, mentre le minime notturne scenderanno fino a 2°C-3°C. L’assenza di precipitazioni renderà le giornate ideali per escursioni e attività all’aperto.​

Il tempo a Latina e provincia

A Latina, le previsioni indicano cieli sereni per tutta la settimana. Le temperature massime saranno comprese tra 15°C e 17°C, con minime notturne intorno ai 5°C-7°C. Il clima mite e soleggiato favorirà le attività lungo la costa e nelle zone interne.​

Il tempo a Viterbo e provincia

Anche Viterbo beneficerà di condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Le temperature massime oscilleranno tra i 14°C e i 16°C, mentre le minime notturne si attesteranno tra 0°C e 3°C. La settimana sarà caratterizzata da un clima tipicamente primaverile, ideale per visitare le attrazioni locali.​

L’intera regione del Lazio sarà interessata da un promontorio subtropicale che garantirà stabilità atmosferica e temperature superiori alla media stagionale. Le precipitazioni saranno assenti, e i venti si manterranno deboli dai quadranti orientali. Questa configurazione meteorologica offrirà un assaggio di primavera anticipata, con giornate ideali per attività all’aperto e turismo. ​

È consigliabile approfittare di queste condizioni favorevoli, considerando che nella seconda settimana di marzo potrebbe verificarsi un peggioramento con il ritorno delle piogge e un calo delle temperature. ​

La settimana dal 3 al 9 marzo 2025 offrirà quindi all’intera regione Lazio un clima mite e soleggiato, con temperature piacevoli e un’atmosfera tipicamente primaverile.​

© Riproduzione riservata