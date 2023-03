Meteo Roma e Lazio giovedì 2 marzo, le previsioni per la giornata

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 2 marzo, confermano lo stanziare nella nostra Regione del fronte di brutto tempo che stanzia nella nostra penisola da giorni.

Meteo Roma e Lazio giovedì 2 marzo: il punto sulla Capitale

La giornata di giovedì sarà all’insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge sulla Capitale, una breve schiarita potrebbe registrarsi nelle prime ore del mattino. Tempo diffusamente piovoso per tutta la giornata con una particolare intensità nelle prime ore del pomeriggio quando si scatenerà qualche temporale.

Le temperature generali si registrano con minime intorno a 6° C mentre le massime non superano i 13 gradi.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Piogge anche a Rieti e nella sua provincia. I cieli si manterranno per tutta la giornata all’insegna di nuvolosità stabile ma non sono previsti rovesci. La temperatura si mantiene in linea con la media dei giorni scorsi con una minima di 5°C e una massima di 12.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di giovedì 2 marzo segnano ancora piogge e cieli nuvolosi con rovesci anche di moderata intensità. Nel pomeriggio ulteriore peggioramento con temporali. Le temperature scenderanno a 5 gradi per la minima mentre le massime in risalita si assestano intorno a 13°.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina Generali condizioni di cielo molto nuvoloso, con abbondanti piogge e temporali. Qualche schiarita si affaccerà nelle ore pomeridiane ma il cielo tornerà ad essere coperto già per le prime ore della sera. La temperatura media massima si assesterà intorno ai 12 gradi mentre le minime scenderanno intorno agli 8° C.

Meteo Roma e Lazio giovedì 2 marzo: il punto su Viterbo

Nel viterbese il cielo resterà prevalentemente coperto con deboli schiarite nella mattinata ma che lasceranno posto alle piogge nel pomeriggio. Temperature minime stabili con 4°C nella notte e una massima che si assesta intorno ai 8°.

