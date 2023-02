Meteo Roma e Lazio giovedì 23 febbraio, le previsioni della giornata

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di domani, giovedì 23 febbraio, segnano cieli nuvolosi ma con abbondanti schiarite in quasi tutte le provincie. Ci prepariamo per la primavera? vediamo nel dettaglio

Meteo Roma e Lazio 22 febbraio: il punto sulla Capitale

La giornata di mercoledì il tempo sarà stabile con qualche nuvola di passaggio.

Sole in generale sulla Capitale, che sarà inframezzato da qualche nuvola fino al pomeriggio. Bene le temperature che si manterranno miti con una massima di circa 16° intorno alle 13:00, la minima scenderà intorno ai 7° C. Venti deboli e assenza di precipitazioni in tutta la zona di Roma e dintorni.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Bel tempo anche a Rieti e nella sua provincia con qualche nuvola di passaggio per la giornata di giovedì 23 febbraio. La temperatura minima nella notte scenderà a 5 gradi mentre per la giornata salirà fino ai 14° C. Il cielo tendenzialmente limpido verrà inframezzato da qualche nube di passaggio che non porta precipitazioni.

I venti si manterranno deboli per tutto il giorno e la serata.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia un giovedì con cielo generalmente nuvoloso con qualche schiarita alternata a momenti in cui il cielo sarà molto nuvoloso. Specialmente nella prima parte della giornata nubi sparse. Temperature massime gradevoli intorno ai 14° C e una minima di 6° C percepita nelle prime ore della mattinata.

Venti deboli; nell’arco della giornata con possibili precipitazioni isolate nella mattinata.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. La temperatura massima si registrerà intorno alle 13:00 con 15 gradi mentre la sera scenderà, ma non in maniera drastica, con una minima di 9°C. Qualche possibile rovescio nella notte.

Meteo Roma e Lazio giovedì 23 febbraio: il punto su Viterbo

Nel viterbese il cielo resterà prevalentemente coperto con qualche schiarita fino a sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 14°C mentre la minima si assesterà intorno a 6°C.

Venti che si mantengono deboli, non si registrano rovesci.

