Meteo Roma e Lazio giovedì 30 e venerdì 31 marzo, le previsioni per le giornate

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 30 e venerdì 31 marzo mostrano come il generale fronte di aria fredda in arrivo dal Nord Europa si avvicina, portando anche per questo 2023 una Pasqua tendenzialmente piovosa. Vediamo cosa succede nelle prossime ore sulla nostra Regione.

Meteo Roma e Lazio giovedì 30 e venerdì 31 marzo: il punto sulla Capitale

Giovedì 30 marzo sulla Capitale giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa persistente per tutta la giornata fino alla serata dove tenderanno a diradarsi. Temperature tra 8 e 17 gradi nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni. Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa anche quella di venerdì 31 marzo e temperature in rialzo con massime di 18 gradi e venti deboli che soffieranno sulla capitale.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Nuvolosità sparsa anche sul reatino per la giornata di giovedì 30 marzo, specialmente sulla città di Rieti dove si dalla mattina si riconcorreranno nuvole e sole. Migliora invece il tempo nella giornata di giovedì 30 marzo con un fronte nuvoloso che nel pomeriggio farà spazio al sole. Temperature stabili in entrambe le giornate con minime intorno a 5 gradi e massime di circa 16°.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di giovedì 30 segnano l’arrivo di nuvole e cielo coperto con venti da deboli e con assenza di precipitazioni. Qualche schiarita tenderà ad apparire soprattutto nel pomeriggio. Giornata in linea con la precedente quella di venerdì quando arriva un fronte di nuvolosità compatta per tutta la giornata. Temperature in stabili con minime di 6 gradi e massime di 16°. Venti deboli.

Meteo nel dettaglio: Latina

Nubi anche a Latina nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 marzo, tempo stabile e venti deboli portano un lieve rialzo delle temperature intorno a 17 gradi nella giornata. Nuvole e sole invece per la giornata di venerdì 31 marzo quando dopo una prima parte della mattina caratterizzata da nubi, nel pomeriggio tornerà a splendere il sole. Temperature stabili tra 9 e 17 gradi in entrambe le giornate.

Meteo Roma e Lazio giovedì 30 e venerdì 31 marzo: il punto su Viterbo

Nel viterbese giovedì 30 e venerdì 31 marzo torna ad affacciarsi sui cieli un fronte di nuvole e sole che porterà un generale peggioramento, con venti deboli o moderati. Si spingerà fino a Pasqua questo fronte di nuvole che copre il sole per giovedì e venerdì. Temperature minime di 5 gradi nelle due giornate mentre le massime si assestano a 17°.

