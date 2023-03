Meteo Roma e Lazio lunedì 20 e martedì 21 marzo, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 20 e martedì 21 marzo segnano l’arrivo di un fronte piovoso esteso sulla nostra Regione soprattutto per lunedì, mentre per il martedì 21 marzo le piogge lasceranno posto a nubi piuttosto compatte. Vediamo nel dettaglio

Meteo Roma e Lazio lunedì 20 e martedì 21 marzo: il punto sulla Capitale

lunedì 20 e martedì 21 marzo sulla Capitale torna un fronte piovoso che accompagnerà i cittadini capitolini per la giornata di lunedì con piogge e nuvolosità consistente. Meglio martedì 21 marzo quando la pioggia lascerà il posto a una giornata di nuvole al mattino e di sole nelle ore centrali della giornata. Temperatura massima che sfiora i 18 gradi martedì mentre le minime sono comprese tra 8 e 10.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Nuvolosità e piogge anche per le giornate di lunedì 20 e martedì 21 marzo a Rieti dove un fronte nuvoloso piuttosto compatto torna ad attraversare il reatino sin dalla mattina di lunedì portando precipitazioni sparse. Meglio la giornata di martedì dove la pioggia cesserà di cadere sebbene ancora le nuvole faranno da padrone per l’intera giornata.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di lunedì 20 e martedì 21 marzo segnano nuvolosità e piogge diffuse per tutto il lunedì mentre la giornata di martedì 21 marzo vedrà l’affacciarsi di nuovo del sole, a volte velato da nuvole di passaggio, sin dalle ore della mattina. Temperature primaverili con massime di 17°C e minime intorno ai 7 gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

Piogge diffuse a Latina, con un sole che si affaccerà solamente martedì 21 marzo allontanando il fronte di nuvolosità piuttosto compatta. Generale innalzamento delle temperature che saranno minime intorno a 9 gradi e massime che sfiorano i 17 gradi nelle due giornate.

Meteo Roma e Lazio lunedì 20 e martedì 21 marzo: il punto su Viterbo

Nel viterbese lunedì 20 il fronte piovoso sarà il più compatto di tutta la regione Lazio, con temporali anche di moderata intensità nelle ore centrali della giornata. Martedì 21 marzo torna ad affacciarsi sui cieli un fronte di nuvole e sole a tratti che porterà un generale miglioramento. Minime comprese tra 7 e 9 gradi nelle due giornate mentre le massime si assestano a 15°.

