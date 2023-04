Meteo Roma e Lazio lunedì 24 e martedì 25 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio lunedì 24 e martedì 25 aprile mostrano lo stanziare sul Lazio di un fronte di tempo generalmente instabile con la presenza di precipitazioni diffuse e annuvolamenti nella serata. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore

Meteo Roma e Lazio lunedì 24 e martedì 25 aprile: il punto sulla Capitale

Giornata caratterizzata da tempo instabile e piogge anche a carattere temporalesco lunedì 24 aprile con pioggia e la possibilità di schiarite solo per alcuni momenti del pomeriggio nella Capitale. Nel corso del pomeriggio e della serata, infatti, il cielo potrebbe rasserenarsi. Temperature minime di 13 e massime di 19gradi. Nuvolosità diffusa anche nella giornata di lunedì martedì 25 aprile con schiarite dal tardo pomeriggio. Temperature massime di 20 e minime di 11 gradi.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Lunedì 24 aprile a Rieti cielo tendenzialmente nuvoloso con precipitazioni dalla mattinata, possibili alcuni temporali nel corso della giornata. Non si prevedono schiarite. In lieve discesa le temperature con massime di 16 e minime di 8 gradi. Leggermente più stabile il tempo nella mattinata di martedì 25 aprile con un cielo caratterizzato da schiarite e annuvolamenti per tutta la giornata, possibili precipitazioni in serata. Temperature minime di 10 e massime di 16 gradi.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di lunedì 24 aprile segnano una giornata caratterizzata da tempo generalmente nuvoloso con precipitazioni a carattere temporalesco nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio un fronte di nuvolosità anche compatta porta un generale stabilizzarsi del tempo. Temperature comprese tra 9 e 18 gradi in entrambe le giornate.

Meteo nel dettaglio: Latina

Cielo coperto e tempo instabile a Latina per la giornata di lunedì 24 aprile dove nuvole e temporali imperverseranno per tutta la giornata tendendo a lasciare posto ad annuvolamenti solo nel tardo pomeriggio e nelle ore serali. In lieve miglioramento il tempo di martedì 25 aprile quando il cielo si manterrà generalmente coperto ma non si prevedono rovesci. Temperature comprese tra 12 e 20 gradi in entrambe le giornate.

Meteo Roma e Lazio lunedì 24 e martedì 25 aprile: il punto su Viterbo

Nel viterbese le giornate di lunedì 24 e martedì 25 aprile, si presentano caratterizzate da tempo generalmente instabile. Cielo generalmente coperto e con schiarite a tratti, si prevedono piogge soprattutto per lunedì 24 aprile. Temperature massime di 17 gradi e minime di 9 in entrambe le giornate. Venti moderati.

