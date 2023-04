Meteo Roma e Lazio lunedì 3 e martedì 4 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 3 e martedì 4 aprile mostrano come il generale fronte di aria fredda in arrivo dal Nord Europa si avvicina, portando un generale ribasso delle temperature seppure in alcune provincie il sole è stabile. Vediamo cosa succede nelle prossime ore sulla nostra Regione.

Meteo Roma e Lazio lunedì 3 e martedì 4 aprile: il punto sulla Capitale

lunedì 3 aprile sulla Capitale giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa nella prima parte della mattinata alternata a schiarite anche durature per il pomeriggio. Temperature tra 10 e 18 gradi nell’arco della giornata. Tempo soleggiato per la giornata di martedì 4 aprile. Venti moderati soffieranno in questi primi due giorni della settimana. Temperature in discesa tra 6 e 15 gradi martedì.

Meteo nel dettaglio: Rieti

lunedì 3 aprile sole nel reatino dove alcune nuvole residue nella mattina lasceranno posto al sole per tutto il resto della giornata. Stabile il tempo nella giornata martedì 4 aprile con cieli sereni con velature solo nella prima metà della mattina. Temperature stabili in entrambe le giornate con minime intorno a 2 gradi e massime in ribasso che si assestano intorno ai 12°.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di lunedì 3 segnano l’arrivo di nuvole e cielo coperto alternato da brevi schiarite soprattutto nel pomeriggio con forti venti di burrasca e con assenza di precipitazioni. Migliora il tempo invece martedì 4 aprile quando il sole riuscirà a farsi spazio tra le nuvole, ancora forti i venti che soffieranno sul frusinate. Temperature in stabili con minime di 4 gradi e massime di 12°.

Meteo nel dettaglio: Latina

Nubi alternate ad ampie schiarita anche a Latina nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 aprile. Lunedì il tempo si manterrà coperto per la maggior parte della giornata. Bella giornata di sole quella di martedì, con schiarite stabili sin dalla prima metà della giornata. Temperature stabili tra 9 e 18 gradi in entrambe le giornate.

Meteo Roma e Lazio lunedì 3 e martedì 4 aprile: il punto su Viterbo

Nel viterbese lunedì 3 si presenta caratterizzato da tempo soleggiato e stabile con venti forti che portano un ribasso delle temperature tra 5 e 12 gradi. Tempo coperto con schiarite martedì 4 aprile con venti moderati e assenza di precipitazioni ma con temperature in forte ribasso con minima di 1 grado e massima di 10.

