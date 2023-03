Meteo Roma e Lazio martedì 14 e mercoledì 15 marzo, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per martedì 14 e mercoledì 15 marzo segnano il ritorno di nuvole e piogge destinate a lasciare spazio a schiarite e sole nella giornata di mercoledì. Vediamo nel dettaglio

Meteo Roma e Lazio martedì 14 e mercoledì 15 marzo: il punto sulla Capitale

Il martedì 14 marzo della Capitale segna generali condizioni di cielo nuvoloso o coperto, con qualche schiarita nella mattinata alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Mercoledì di sole su Roma con temperature decisamente primaverili con massime di 18°.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Nuvolosità e schiarite nelle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 marzo a Rieti dove il sole tornerà a splendere nella seconda metà della settimana. Per il resto dei giorni nuvolosità di passaggio con qualche precipitazione prevista soprattutto nella giornata di martedì. Temperature piacevoli seppure lievemente in ribasso con una minima di 5°C e una massima di 14°.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di martedì 14 e mercoledì 15 marzo segnano nuvole accompagnate da schiarite soprattutto martedì maggiore nuvolosità potrebbe portare a qualche piovasco. Meglio mercoledì 15 marzo quando le nuvole lasceranno maggior spazio al sole. Le temperature minime si attesteranno intorno a 5°C. Nel pomeriggio nubi sparse, così come in serata, i valori massimi saranno di circa 12°.

Meteo nel dettaglio: Latina

Bel tempo a Latina, con nuvolosità e schiarite per tutto l’arco della giornata. Sin dalla mattina di martedì 14, ma anche per mercoledì 15 marzo nubi sparse si affacceranno in provincia di Latina portando comunque qualche schiarita nel primo pomeriggio. Temperature comprese tra 9 e 15 gradi nelle 24 ore.

Meteo Roma e Lazio martedì 14 e mercoledì 15 marzo: il punto su Viterbo

Nel viterbese martedì 14 e mercoledì 15 marzo schiarite alternate a nubi. Nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso. Le nuvole tendono a lasciare posto al sole nella giornata di mercoledì per poi lasciare il viterbese per la seconda metà della settimana. Temperature minime tra 3 e 7 gradi nelle due giornate mentre le massime si assestano a 13°.

