Meteo Roma e Lazio martedì 14 febbraio, San Valentino

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di martedì, 14 febbraio, segnano bel tempo in tutta la nostra Regione permettendo agli innamorati di festeggiare San Valentino all’aperto.

Meteo Roma e Lazio 14 febbraio

Per la giornata di domani, gli esperti parlano di un campo di alte pressioni che si estende per la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nel dettaglio, su litorali settentrionali, litorali meridionali, pianure settentrionali, capitale e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata di San Valentino.

Per quel che riguarda le pianure meridionali e sub appenniniche il tempo si manterrà quasi dappertutto soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino in alcune provincie. Le temperature saranno gradevoli per la stagione e non sono previste precipitazioni. Venti deboli e mare da poco mosso a mosso.

Meteo nel dettaglio: Roma

Nella Capitale domani bel tempo con sole splendente per l’intera giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Anche nella provincia di Rieti si registra bel tempo e sole. Durante la giornata degli innamorati la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 13°C, la minima di -2°C alle ore 7. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio deboli provenienti da Nord. Buona l’occasione per passare una giornata sulla neve del monte Terminillo.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Anche nel frusinate giornate all’insegna di sole e temperature gradevoli per la stagione invernale in corso. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 15, mentre la minima della sera sarà di 0°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e la serata di San Valentino.

Meteo nel dettaglio: Latina

Anche la provincia di Latina si assesta nella scia delle soleggiate giornate che stanno investendo la Regione Lazio. Per domani, 14 febbraio si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo. La temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 14°C, la minima di 3°C.

I venti saranno moderati da Nord-Ovest sia al mattino che al pomeriggio.

Meteo nel dettaglio: Viterbo

Anche a Viterbo e provincia si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo. Durante il giorno si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 15, mentre la minima scenderà a -2°C. I venti saranno al mattino deboli e poi moderati provenienti da Nord.

© Riproduzione riservata