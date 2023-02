Meteo Roma e Lazio martedì 21 febbraio, le previsioni per la giornata

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di domani, martedì 21 febbraio, segnano cieli prevalentemente nuvolosi diffusi in quasi tutte le provincie e che non segna ancora l’arrivo delle precipitazioni. Vediamo nel dettaglio.

Meteo Roma e Lazio 21 febbraio: il punto sulla Capitale

Il meteo su Roma e nel Lazio per martedì si manterrà con cielo in prevalenza coperto.

Sebbene non avremo sole sulla Capitale, le temperature si manterranno gradevoli con una massima di circa 16° intorno al primo pomeriggio, la minima si manterrà per tutta la mattina e poi la sera intorno agli 8°C. Venti deboli e assenza di precipitazioni in tutta la zona di Roma e dintorni.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Cielo prevalentemente nuvoloso anche a Rieti e nella sua provincia per la giornata del 21 febbraio. La temperatura minima nella notte arriverà a 4 gradi mentre per la giornata salirà fino ai 12° C. Il cielo si manterrà coperto per tutto l’arco della giornata con un lieve probabilità di parziali schiarite nelle ore centrali della mattinata.

I venti si manterranno deboli per tutto il giorno e la serata, in alcune zone potrebbero verificarsi isolate precipitazioni.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Anche per i cittadini di Frosinone e provincia un venerdì che inizia con cielo parzialmente nuvoloso che resterà persistente per alcuni giorni, le temperature massime e minime saranno di 14° nella tarda mattinata o primo pomeriggio mentre il restante della giornata si stabilizzeranno intorno ai 6°C.

Venti deboli; nell’arco della giornata non sono previste precipitazioni.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina bel tempo e sole dalla metà della mattinata di domani con temperature gradevoli e venti deboli. La temperatura massima si registrerà nel primo pomeriggio con 15 gradi mentre la sera scenderà ma non in maniera drastica, con una minima di 8°C.

Meteo Roma e Lazio 21 febbraio: il punto su Viterbo

Nel viterbese il cielo resterà coperto fino a sera con una lieve schiarita nella tarda mattinata ma destinata a vita breve. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 12°C mentre la minima si assesterà intorno a 7°C.

Venti che si mantengono deboli e qualche rovescio di poca intensità nell’arco della giornata.

