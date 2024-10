Meteo Roma e Lazio: Ottobre sotto il segno dell’autunno pieno

Dopo un Settembre caratterizzato da giornate miti e soleggiate, l’inizio di Ottobre segna un cambiamento netto nel panorama meteorologico di Roma e del Lazio. Le classiche “ottobrate”, che negli ultimi anni hanno regalato temperature quasi estive e giornate serene anche durante questo mese, sembrano destinate a rimanere un ricordo. Infatti, secondo le previsioni dei meteorologi, si prospetta un Ottobre dal sapore autenticamente autunnale, segnato dall’arrivo di piogge e un generale calo delle temperature.

A delineare il quadro di questo cambiamento è il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, che annuncia l’avvicinarsi di un ciclone atlantico pronto a portare una graduale ondata di maltempo su tutto il Paese. Il peggioramento si manifesterà inizialmente al Centro-Nord, con piogge che colpiranno la Liguria e l’Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente al resto del Nord e alle regioni centrali tirreniche tra mercoledì e venerdì.

Anche Roma e il Lazio, dunque, dovranno prepararsi all’arrivo di queste prime perturbazioni autunnali. Le previsioni indicano che il maltempo raggiungerà la Capitale e la sua regione nella giornata di giovedì 3 ottobre, portando piogge diffuse e un calo sensibile delle temperature.

Se finora Roma ha goduto di temperature piacevoli intorno ai 25-27°C, nei prossimi giorni il termometro è destinato a scendere sotto la soglia dei 20°C, segnando la fine di un prolungamento estivo che aveva caratterizzato le ultime settimane. Un calo termico che, come spiega Tedici, riguarderà anche il resto del Centro Italia, con il Lazio che si troverà al centro di una fase meteorologica tipicamente autunnale, dominata da cieli coperti e piogge frequenti.

Non si tratta, però, solo di una breve parentesi di maltempo. Come conferma Andrea Giuliacci, altro esperto de iLMeteo.it, giovedì 3 e venerdì 4 ottobre saranno i giorni peggiori della settimana, quando una perturbazione più intensa investirà il Lazio e buona parte del Centro-Sud. Le piogge potranno essere localmente intense, con fenomeni particolarmente significativi su Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Non sono esclusi temporali di una certa rilevanza anche lungo la fascia costiera laziale e nell’entroterra, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì.

Il vento sarà un altro protagonista di questa fase autunnale. L’arrivo delle perturbazioni atlantiche sarà accompagnato da venti meridionali che porteranno un momentaneo aumento delle temperature al Sud e sulle isole maggiori, con massime fino a 31°C in Sicilia. Al contrario, sulle regioni centrali e settentrionali, incluso il Lazio, i venti porteranno un netto abbassamento delle temperature, con un clima che si farà sempre più fresco e tipicamente autunnale.

Nel dettaglio, il Lazio vedrà piogge diffuse tra giovedì e venerdì, mentre la giornata di sabato sarà caratterizzata da una residua instabilità, soprattutto nelle zone interne come l’Abruzzo e il Molise, che vedranno ancora precipitazioni. Tuttavia, già da sabato pomeriggio, si attendono le prime schiarite che preannunciano un miglioramento graduale. Domenica, infatti, il sole tornerà a farsi largo su buona parte del Centro Italia, compresa Roma, anche se le temperature rimarranno fresche, con massime intorno ai 20°C.

Insomma, l’illusione di una prolungata estate sembra ormai svanita, e l’Ottobre di quest’anno si presenta con tutte le caratteristiche di un vero autunno: piogge diffuse, temperature in calo e cieli spesso nuvolosi. Dopo un settembre che aveva ingannato con il suo tepore, la Capitale e il Lazio devono prepararsi a giornate più fresche e umide, in linea con le stagioni che cambiano e con l’arrivo, ormai definitivo, dell’autunno.

Per chi vive o viaggia nel Lazio, sarà fondamentale prestare attenzione alle previsioni e prepararsi per qualche giorno di pioggia intensa, soprattutto giovedì e venerdì. Tuttavia, come sottolineano i meteorologi, il weekend porterà un timido miglioramento, offrendo una tregua dal maltempo e permettendo di godersi qualche sprazzo di sole. L’autunno romano è arrivato, e con esso l’affascinante e mutevole danza delle perturbazioni.