Meteo Roma e Lazio sabato 18 e domenica 29 marzo, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per sabato 18 e domenica 19 marzo segnano l’arrivo di un fronte nuvoloso esteso sulla nostra Regione, con temperature gradevoli e un sole che tarda a splendere. Vediamo nel dettaglio

Meteo Roma e Lazio sabato 18 e domenica 19 marzo: il punto sulla Capitale

Sabato 18 e domenica 19 marzo sulla Capitale torna un fronte nuvoloso che accompagnerà i cittadini capitolini per tutte e due le giornate. Non sono previste precipitazioni e i venti saranno deboli o moderati. Temperatura massima tra 16 e 17 gradi nel primo pomeriggio mentre le minime salgono tra 4 e 8 in media.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Nuvolosità prevista anche le giornate di sabato 18 e domenica 19 marzo a Rieti dove un fronte nuvoloso piuttosto compatto torna ad attraversare il reatino sin dalla mattina e per tutti e due i giorni. Venti deboli e assenza di precipitazioni portano le temperature a 14° gradi mentre per la notte lievi rialzi portano le minime a 5°C

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di sabato 18 e domenica 19 marzo segnano nuvolosità di passaggio a tratti più consistente. Venti da deboli a moderati mentre le precipitazioni non sono previste. Temperature primaverili con massime di 16°C e minime intorno ai 5 gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

Bel tempo a Latina, con un sole caldo che splenderà fino al pomeriggio di sabato 18, mentre da domenica 19 marzo arriverà una nuvolosità anche piuttosto compatta. Venti deboli e assenza di precipitazioni portano un generale innalzamento delle temperature che saranno minime intorno a 9 gradi e massime che sfiorano i 16 gradi nelle due giornate.

Meteo Roma e Lazio sabato 18 e domenica 19 marzo: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 18 e domenica 19 marzo torna ad affacciarsi sui cieli un fronte di nuvole a tratti anche piuttosto compatto con qualche possibile breve schiarita nelle ore centrali della domenica. Venti deboli e precipitazioni scarse e isolate. Minime comprese tra 4 e 6 gradi nelle due giornate mentre le massime si assestano a 15°.

