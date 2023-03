Meteo Roma e Lazio sabato 4 e domenica 5 marzo, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per sabato 4 e domenica 5 marzo, mostrano l’arrivo di una importante novità nei prossimi due giorni, sembra essere passata la perturbazione che per la scorsa settimana ha interessato il Lazio e un bel sole tornerà a splendere.

Meteo Roma e Lazio sabato 4 e domenica 5 marzo: il punto sulla Capitale

Nelle giornate di sabato e domenica un bel sole splenderà sulla Capitale portando con sé temperature piacevolmente primaverili con massime che superano i 15° nelle prime ore del pomeriggio. La notte si registra un discreto calo della temperatura che scenderà fino a 3°C anche alle prime luci della mattina.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Sole e ancora qualche nuvola a Rieti e nella sua provincia. I cieli si manterranno incerti per buona parte della giornata di sabato 4 marzo con il sole che sarà oscurato da nuvolosità di passaggio, qualche possibile isolato rovescio. Meglio la domenica quando le nuvole si diradano lasciando spazio a un tiepido sole. La temperatura si mantiene in linea con la media dei giorni scorsi con una minima di 4°C e una massima di 13.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di sabato 4 e domenica 5 marzo segnano il passo per un bel sole, anche se nella giornata di sabato ci saranno ancora delle nubi di passaggio che lasceranno il frusinate in favore di una domenica a tuti gli effetti primaverile.

Le temperature saliranno a minime di 6 gradi mentre le massime toccheranno i 15° C.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina bel tempo e poche nuvole, un bel sole splenderà sulla città già dalle prime ore della mattina portando le temperature a massime di 16°c fin dalla metà della mattina di sabato. Sole e temperature miti anche per la domenica con una massima di 15 gradi mentre le minime scenderanno intorno a 8° C in entrambi i giorni.

Meteo Roma e Lazio sabato 4 e domenica 5 marzo: il punto su Viterbo

Nel viterbese il cielo si libererà delle nubi scure che hanno imperato per tutta la settimana per lasciare spazio a due giorni di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in lieve ribasso con 2°C nella notte e una massima che si assesta intorno ai 13°.

