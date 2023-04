Meteo Roma e Lazio venerdì 7 e sabato 8 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 7 e sabato 8 aprile mostrano l’arrivo di un fronte di tempo molto instabile con la presenza di precipitazioni a carattere temporalesco ma anche di giornate soleggiate. Vediamo cosa succede nelle prossime ore.

Meteo Roma e Lazio venerdì 7 e sabato 8 aprile: il punto sulla Capitale

Venerdì 7 sulla Capitale giornata caratterizzata da ampie schiarite e temperature primaverili rese più piacevoli anche dai venti che soffieranno deboli, non sono previste precipitazioni. Temperature tra 3 e 15 gradi nell’arco della giornata. Tempo tutt’altro che soleggiato per la giornata di sabato 8 aprile quando le nuvole torneranno a coprire i cieli della capitale con rovesci e venti ad intensità moderata in tutta la Capitale.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Sole e cieli sereni nella giornata di venerdì 7 aprile a Rieti con venti che soffieranno deboli per tutta la giornata portando le temperature da una minima di 3 ad una massima di 14. Peggiora il tempo nella giornata sabato 8 aprile con cielo nuvoloso e piogge diffuse sul reatino che portano un generale ribasso delle temperature con minime di 3 e massime di 10 gradi.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di venerdì 7 segnano una giornata caratterizzata da bel tempo e sole con venti deboli per tutta la giornata. Peggiora il tempo invece sabato 8 aprile quando un fronte di nuvolosità compatta coprirà i cieli del frusinate portando piogge diffuse anche se di scarsa intensità, ancora deboli i venti che soffieranno sabato. Temperature in stabili con minime di 3 gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

Tempo soleggiato e stabile anche a Latina nella giornata di venerdì 7 aprile. Venerdì infatti, il tempo si manterrà sereno per tutta la giornata. Temperature stabili con minime di 6 e massime di 13 gradi. Netto peggioramento nella giornata di sabato 8 aprile quando nuvole compatte e cariche di piogge arrivano sulla provincia di Latina portando piogge diffuse anche a carattere temporalesco. Temperature tra 8 e 13 gradi.

Meteo Roma e Lazio venerdì 7 e sabato 8 aprile: il punto su Viterbo

Nel viterbese venerdì 7 aprile si presenta caratterizzato da tempo soleggiato e stabile con alcune velature nella serata; con venti deboli che portano le temperature tra 3 e 13 gradi. Cielo coperto e instabile sabato 8 aprile con deboli schiarite soprattutto nella mattina mentre per il resto del giorno sono possibili rovesci anche a carattere piuttosto intenso. Temperature in rialzo tra 5 e 12°.

