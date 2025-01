Meteo Roma e Lazio: weekend di gelo con possibile neve sui Castelli e nell’alto Lazio

La stagione invernale si prepara a regalare uno scenario tipicamente invernale nel Lazio, con un brusco calo delle temperature e possibili nevicate a bassa quota durante il weekend dell’11 e 12 gennaio. La “Dama bianca”, come è affettuosamente chiamata la neve, potrebbe imbiancare alcune aree della regione, sebbene nella Capitale non siano attesi fiocchi.

Vortice polare e aria artica in arrivo sull’Italia

Secondo le previsioni degli esperti de Il Meteo.it, la svolta meteorologica inizierà venerdì 10 gennaio, con impulsi di aria fredda in discesa dal Nord Europa. Durante il weekend, una seconda e più intensa irruzione di aria gelida artica colpirà gran parte dell’Italia centrale, con effetti evidenti anche nel Lazio. Il passaggio del vortice polare, infatti, potrebbe influenzare l’intero mese di gennaio e condizionare il resto dell’inverno fino a febbraio.

Le temperature scenderanno in picchiata, soprattutto domenica 12 gennaio, con minime vicino allo zero in molte località laziali e persino sotto lo zero in alcune zone interne.

Dove potrebbe nevicare nel Lazio

Nonostante il freddo, a Roma città non sono attese nevicate. Tuttavia, le zone circostanti potrebbero vedere i primi fiocchi di neve stagionali.

Le aree interessate dalla possibile neve nel Lazio durante il weekend includono:

Viterbo e il Viterbese , dove le temperature minime scenderanno sotto lo zero.

, dove le temperature minime scenderanno sotto lo zero. Rieti e il Reatino , un’area tradizionalmente soggetta a nevicate in inverno.

, un’area tradizionalmente soggetta a nevicate in inverno. Castelli Romani , dove potrebbero verificarsi episodi nevosi, in particolare sulle zone più alte.

, dove potrebbero verificarsi episodi nevosi, in particolare sulle zone più alte. Monte Livata , a pochi chilometri da Roma, una delle località montane più vicine alla Capitale.

, a pochi chilometri da Roma, una delle località montane più vicine alla Capitale. Valico di Forca d’Acero , che collega Lazio e Abruzzo.

, che collega Lazio e Abruzzo. Appennino del Frusinate, con particolare attenzione alle alture di Filettino e Campo Staffi.

Le nevicate potrebbero essere più consistenti nelle zone interne del basso Lazio e sull’Appennino, con accumuli significativi sulle cime più alte.

Le previsioni Meteo a Roma e nel Lazio: cielo coperto e temperature in picchiata

Le giornate di sabato 11 e domenica 12 gennaio saranno caratterizzate da cielo coperto e possibili nebbie mattutine nelle zone interne del Lazio, mentre lungo la costa e nelle aree più soleggiate le condizioni saranno più stabili.

Le temperature minime e massime nei capoluoghi del Lazio varieranno significativamente tra sabato e domenica, con un calo termico importante nel secondo giorno del weekend.

Sabato 11 gennaio

Roma : min 11°C, max 15°C

: min 11°C, max 15°C Frosinone : min 10°C, max 13°C

: min 10°C, max 13°C Latina : min 12°C, max 15°C

: min 12°C, max 15°C Rieti : min 7°C, max 11°C

: min 7°C, max 11°C Viterbo: min 3°C, max 11°C

Domenica 12 gennaio

Roma : min 4°C, max 11°C

: min 4°C, max 11°C Frosinone : min 4°C, max 11°C

: min 4°C, max 11°C Latina : min 7°C, max 13°C

: min 7°C, max 13°C Rieti : min 0°C, max 6°C

: min 0°C, max 6°C Viterbo: min -1°C, max 6°C

Le città più fredde saranno Rieti e Viterbo, dove le temperature minime scenderanno allo zero o addirittura al di sotto. Le escursioni termiche saranno meno accentuate nelle zone costiere come Latina.

Castelli Romani e Monte Livata: le località preferite per chi vuole vedere la neve

Per chi spera di vedere la neve vicino a Roma, i Castelli Romani e Monte Livata sono le mete più gettonate. Situati a pochi chilometri dalla Capitale, i Castelli offrono un suggestivo scenario invernale quando imbiancati dai fiocchi. Monte Livata, a circa 1.400 metri di altezza, è una delle località montane più vicine a Roma e potrebbe vedere una nevicata significativa durante il weekend.

Anche il Valico di Forca d’Acero, uno dei passaggi più scenografici tra Lazio e Abruzzo, potrebbe trasformarsi in una cartolina invernale, attirando escursionisti e amanti della neve.

Gli esperti meteo avvertono che il vortice polare potrebbe influenzare le condizioni climatiche per tutto il mese di gennaio e fino a febbraio, con altre possibili ondate di gelo. Non si esclude che altre nevicate possano interessare anche la Capitale nelle prossime settimane.

Consigli per chi viaggia e vuole raggiungere le località nevicose

Per chi intende mettersi in viaggio nel Lazio nel weekend, è fondamentale prestare attenzione alle condizioni stradali, soprattutto nelle zone appenniniche e montane. È consigliabile montare gomme termiche o avere a disposizione catene da neve, soprattutto per raggiungere località come Monte Livata, Campo Staffi o il valico di Forca d’Acero.