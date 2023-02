Meteo Roma e Lazio weekend e lunedì 20 febbraio, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per il weekend e per lunedì 20 febbraio, segnano l’avanzare in tutta la nostra Regione del fronte nuvoloso che da qualche giorno interessa la maggior parte delle nostre provincie e che segna la presenza di deboli precipitazioni in alcune delle nostre città. Vediamo nel dettaglio:

Meteo Roma e Lazio weekend e lunedì 20 febbraio: il punto sulla Capitale

Weekend velato di nubi sulla Capitale, con una prima parte della giornata in cui sono previste zone di nebbia. Nelle prime ore del pomeriggio sia per sabato che per domenica sono previsti ampi soleggiamenti con temperature che arriveranno anche a 16°C. Temperature gradevoli ma ancora cieli coperti nella giornata di lunedì con sole intorno a ora di pranzo e cieli generalmente coperti per il resto della giornata. Le massime intorno alle 16:00 saranno di circa 16°C.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Per sabato 18 si prevede su Rieti una giornata di cielo parzialmente nuvoloso nella mattinata che lascerà spazio intorno alle 13:00 a un bel sole. Rovesci, invece nella giornata di domenica con tempo generalmente coperto o poco nuvoloso. Un bel sole tornerà a splendere nella giornata di lunedì con temperature massime di 14° C

I venti si manterranno deboli per tutto il fine settimana.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Weekend e lunedì caratterizzati da nuvole anche nel frusinate, le temperature resteranno per i prossimi giorni intorno alle massime di 14°C . Nella giornata di domenica potrebbero verificarsi in alcune zone della provincia di Frosinone rovesci isolati.

Meteo Roma e Lazio weekend e lunedì 20 febbraio: il punto su Latina

A Latina bel tempo e sole dalla metà della mattinata di sabato con temperature che si assesteranno intorno ai 15°C. temperature gradevoli ma cielo coperto sia per la giornata di domenica che per il lunedì con una massima di 15°C nel primo pomeriggio e una remota possibilità di rovesci nella serata di domenica 19 febbraio.

Meteo nel dettaglio: Viterbo

Cielo coperto nel weekend viterbese che si prolungherà anche nella giornata di lunedì. Non sono previsti rovesci nei prossimi giorni e le temperature rimarranno intorno alla media di 14°C nelle ore del primo pomeriggio. Un tiepido sole farà il suo ingresso lunedì intorno alle 14:00 ma sarà presto coperto da un nuovo fronte nuvoloso.

Venti che si mantengono deboli.

© Riproduzione riservata