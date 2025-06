Meteo Roma: l’allarme soprattutto per i quartieri a est e venerdì c’è il bollino rosso

Durante un convegno dal titolo significativo “Ridurre l’impatto del caldo nei quartieri di Roma”, tenutosi in Campidoglio, sono stati resi pubblici dei dati allarmanti: i quartieri a est della Capitale risultano i più vulnerabili alle alte temperature. Un problema serio che investe principalmente gli over 75, un gruppo che conta circa 35 mila persone solo in queste zone. La combinazione di asfalto e scarsità di vegetazione trasforma questi luoghi in vere e proprie “isole di calore”, dove persino le ore notturne non regalano sollievo con temperature oltre i 24 gradi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Allarme rosso per il caldo: un’escalation preoccupante

Il ministero della Salute ha emesso un avviso di massima allerta: venerdì 27 giugno è previsto un “bollino rosso” con temperature che potrebbero raggiungere i 39 gradi. L’umidità farà percepire il caldo come se fosse tra i 42 e i 43 gradi. Questo aumento del termometro è solo l’ultimo tassello di una settimana già segnata da bollini arancioni mercoledì e giovedì.

Proposte e soluzioni dal Campidoglio

Il sindaco Roberto Gualtieri, intervenendo al convegno, ha sottolineato la necessità urgente di ridurre l'asfalto e incrementare le aree verdi per attenuare l'effetto delle ondate di calore. Le proposte includono "depavimentazioni" stradali, nuovi spazi pedonali e l'incremento dei parchi urbani. Inoltre, si punta su strutture come asili e centri anziani dotati di condizionamento climatico e sull'istituzione di "rifugi climatici" per chi è più vulnerabile. Non meno importante è la distribuzione capillare di informazioni utili su fonti d'acqua disponibili e servizi sanitari durante queste emergenze climatiche.

Il futuro clima di Roma

Sabrina Alfonsi, assessore all'Ambiente, ha ribadito una previsione inquietante: senza interventi concreti e tempestivi, entro il 2050 il clima romano potrebbe somigliare a quello attuale di Tunisi. Già il 2024 si distingue come l'anno più caldo dal 1991, con ben 36 notti torride caratterizzate da temperature medie oltre i 25 gradi e un netto aumento delle ondate di calore rispetto agli anni precedenti.

L'impegno del Comune è quindi orientato a presentare entro il prossimo anno un dettagliato "piano caldo" per contrastare queste emergenze climatiche sempre più frequenti. La prevenzione resta la chiave: tagliare le emissioni oggi potrebbe evitare conseguenze devastanti domani.

