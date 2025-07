Meteo Roma: Temporali in arrivo, un lunedì sotto l’ombrello

Un Weekend di Sole prima della tempesta

A Roma e nelle zone limitrofe questo fine settimana promette cieli sereni con solo qualche nube sparsa verso sera. Le previsioni meteo di Meteo 3B non lasciano spazio a dubbi: sole e temperature piacevoli accompagneranno i romani nel weekend. L'Italia vive una doppia realtà: mentre il Nord è colpito da temporali e nubifragi, il Centro-Sud gode di un clima caldo ma sopportabile.

Sbarchi di temporali dalla Scandinavia

A partire dal tardo pomeriggio di lunedì, esattamente dalle 17:00, il tempo cambierà radicalmente nella capitale. È in arrivo un ciclone dal Nord Europa che porterà una ventata di fresco e instabilità atmosferica. Sono attesi temporali significativi nel Lazio, con un picco di intensità proprio su Roma tra le 17:00 e le 20:00. Le temperature oscilleranno tra i 21°C di minima e i 30°C di massima.

Uno sguardo al dettaglio del weekend

Sabato 26 luglio sarà caratterizzato da cieli leggermente nuvolosi con temperature che si manterranno tra i 24°C e i 28°C. Domenica 27 luglio non sarà molto diversa: cielo poco nuvoloso al mattino e temperature comprese tra i 22°C e i 30°C. Un clima ideale per godersi la città prima che l'atmosfera si faccia più turbolenta.

L’Impatto del ciclone sul centro-sud

Questo cambio meteorologico non coinvolgerà solo Roma. Il ciclone porterà piogge intense anche su regioni come Emilia Romagna, Toscana e Marche. In alcune aree del Nord, come Alpi e Prealpi, sono attese persino grandinate. Anche il vento sarà protagonista con raffiche di Maestrale che supereranno i 60 km/h specialmente su Sardegna e lungo tutto il medio-basso Tirreno.

Il calo delle temperature

L'ingresso dell'aria fredda dalla Scandinavia provocherà un calo termico significativo in gran parte d'Italia, con temperature che scenderanno anche di 10-15 gradi rispetto ai giorni precedenti. Questo ribasso porterà valori sotto la media stagionale in molte regioni del paese.

