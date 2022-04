Meteo, ultima folata d’inverno: giovedì primavera e 25 gradi

Meteo, primavera in ritardo e colonnina di mercurio ferma in basso. Il maltempo però sta allentando la presa sull’Italia, il freddo si allontana e torna la primavera. Secondo il quadro meteorologico, in settimana l’alta pressione tornerà ad imporsi su gran parte del paese, dopo una fase di stampo tipicamente invernale che ha portato la neve fino a quote basse per il periodo.

Il sito www.iLMeteo.it comunica che in avvio di settimana un vortice di bassa pressione condizionerà ancora il tempo su alcuni angoli d’Italia.

Meteo, da giovedì primavera inoltrata

Nella giornata di lunedì 4 residue precipitazioni interesseranno le regioni peninsulari del Sud, con fenomeni localmente intensi. Sul resto dei settori, invece, il quadro meteorologico tornerà gradualmente più stabile e asciutto, fatta eccezione per qualche residuo disturbo sui comparti alpini.

Martedì 5 l’alta pressione muoverà il suo centro motore verso il nostro Paese riportando più sole per tutti e temperature in generale ripresa, soprattutto nel corso delle ore centrali del giorno, mentre al mattino farà ancora un po’ freddino. Mercoledì 6 piogge in diverse regioni, ma da giovedì 7 aprile temperature fino a 25 gradi. Insomma repentini sbalzi di temperature ci accompagneranno in questa settimana di primavera in ritardo.

© Riproduzione riservata