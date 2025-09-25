Meteo weekend a Roma e nel Lazio: le previsioni del 26-27-28 settembre 2025

Lazio sotto la protezione di un campo di alta pressione che, da venerdì 26 a domenica 28 settembre, garantisce stabilità e temperature gradevoli. La costa (Roma e Latina) beneficia di brezze diurne e notti miti; le aree interne e collinari (Viterbo e Rieti) presentano lieve variabilità nelle primissime ore di venerdì, con isolati fenomeni in rapido esaurimento, poi cieli perlopiù sereni. Massime per tutti tra 21-26°C, minime tra 10-14°C con fisiologico gradiente termico più marcato nei fondovalle e sull’Appennino. Dati e tendenze nei paragrafi seguenti sono ricavati dai bollettini locali aggiornati per ciascun capoluogo.

Meteo Roma e Provincia: tre giorni da cartolina, perfetti per eventi all’aperto

Venerdì 26: avvio soleggiato con qualche velatura di passaggio; massime attorno a 25°C, minime sui 12-13°C. Brezze di mare in rinforzo pomeridiano sul litorale (Ostia-Fiumicino), utili a contenere la sensazione di caldo nelle ore centrali. Serata limpida, ottima visibilità.

Sabato 27: giornata prevalentemente soleggiata, termiche stabili o in lieve aumento: 25-26°C in città, 24-25°C nell’hinterland sud-est (Castelli Romani). Umidità su livelli moderati: possibili leggere foschie all’alba nelle conche interne, in rapido dissolvimento.

Domenica 28: ampi spazi sereni e clima da fine estate, con massime sui 24-25°C. Vento debole variabile, tendenza a brezze da ovest nel pomeriggio. Nessun segnale di precipitazione sui quartieri urbani e costieri.

Consiglio pratico: strati leggeri al mattino presto per chi si muove in scooter o frequenta i parchi cittadini; crema solare ancora sensata nelle ore di punta, soprattutto lungo il Tevere e al mare.

Meteo Frosinone e Provincia: stabilità asciutta, escursione termica tra mattino e pomeriggio

Venerdì 26: parzialmente soleggiato e asciutto, con massime intorno a 25°C e minime sui 10-11°C. L’escursione termica è netta, specie tra la piana del capoluogo e le prime colline (Alatri, Veroli): mattine fresche e pomeriggi miti.

Sabato 27: soleggiato pieno, venti deboli di direzione variabile. Termiche stazionarie: 25°C le massime, minime 10-11°C. Qualche banco di foschia all’alba sui fondovalle, poi visibilità ottima.

Domenica 28: scenario prevalentemente soleggiato, lieve flessione delle massime a 24°C, minime attese sui 10°C. Perfette condizioni per attività outdoor in Ciociaria, senza segnali di instabilità.

Consiglio pratico: per cammini e borghi, zaino leggero con acqua e un secondo strato per le prime ore; in bici, attenzione ai tratti in ombra dove l'aria resta frizzante.

Meteo Latina e Provincia: mare tranquillo, brezze regolari e massime fino a 26°C

Venerdì 26: da sereno a poco nuvoloso, massime 25°C, minime 13-14°C. Brezze di mare in attivazione dal primo pomeriggio sul litorale (Sabaudia, San Felice Circeo). Mare poco mosso.

Sabato 27: giornata soleggiata e luminosa, con picco termico 26°C sulle aree di pianura e lungo la costa; notti miti sulle località marittime, minime 14°C circa. Ideale per spiaggia fuori stagione o passeggiate sul promontorio del Circeo.

Domenica 28: prevalentemente soleggiato, massime 25°C, minime 12-13°C; nel pomeriggio consueto regime di brezza, senza effetti sullo stato del mare che resta poco mosso.

Consiglio pratico: nelle ore centrali la radiazione è ancora consistente; cappellino e occhiali restano una buona idea per i trekking costieri.

Meteo Rieti e Provincia: residua instabilità notturna, poi alta pressione decisa

Venerdì 26: segnalata la possibilità di un paio di rovesci tra notte e primissime ore, specie sui rilievi circostanti; rapido miglioramento in mattinata e ritorno del sole prevalente nel resto del giorno. Massime 23°C, minime 11°C.

Sabato 27: prevalentemente soleggiato, ventilazione debole, massime sui 24°C, minime 11-12°C. Aria tersa, ideale per affacci e cammini in quota tra Terminillo e conche reatine.

Domenica 28: ancora prevalentemente soleggiato, lieve calo termico con massime 22°C e minime 10°C. Nessuna precipitazione attesa in pianura; qualche nube “di bel tempo” sui crinali nel pomeriggio.

Consiglio pratico: portare un capo caldo per la sera; dopo il tramonto l’aria si fa frizzante nelle vallate.

Meteo Viterbo e Provincia: Tuscia luminosa, ma occhio alle primissime ore di venerdì

Venerdì 26: possibile passaggio di un paio di rovesci nelle prime ore del mattino, più probabili sulle aree a nord e nord-ovest del capoluogo; successivo miglioramento con schiarite ampie e pomeriggio stabile. Massime 22°C, minime 11°C.

Sabato 27: parzialmente soleggiato, clima stabile e asciutto; massime 22°C, minime 11-12°C. Ottimo per visite ai borghi della Tuscia e per le vendemmie aperte.

Domenica 28: ampiamente soleggiato, massime 21°C, minime 11°C; ventilazione debole e visibilità elevata. Scenario tardo-estivo molto pulito.

Consiglio pratico: per uscite tra boschi e necropoli etrusche, scarponcino leggero e una felpa nello zaino: al mattino l’umidità del sottobosco è avvertibile.

Temperature, venti, mare: la sintesi operativa per chi organizza

Temperature massime : Roma/Latina 24-26°C ; Frosinone 24-25°C ; Rieti 22-24°C ; Viterbo 21-22°C .

: Roma/Latina ; Frosinone ; Rieti ; Viterbo . Minime : più fresche nelle aree interne (Rieti e Viterbo 10-12°C ), più miti su Roma e litorale pontino ( 12-14°C ).

: più fresche nelle aree interne (Rieti e Viterbo ), più miti su Roma e litorale pontino ( ). Venti : regime di brezza lungo costa e pianure; deboli variabili all’interno.

: lungo costa e pianure; deboli variabili all’interno. Mare: poco mosso sul litorale di Roma e Latina per l’intero fine settimana.

Cosa può cambiare e dove fare attenzione

Gli unici “grumi” di instabilità che emergono dai bollettini del weekend 26-28 settembre, riguardano la notte/prima mattina di venerdì a Rieti e Viterbo, con rovesci isolati e di breve durata; per il resto, i tre giorni scorrono asciutti sull’intero territorio regionale. In ogni caso, per chi parte presto per trekking o trasferte, vale la regola semplice: controllare l’aggiornamento dell’alba e adeguare l’abbigliamento agli sbalzi termici.