Metro A Roma, chiusura per due settimane ad agosto

(Adnkronos) – A Roma è prevista la chiusura della metro A nelle due settimane centrali di agosto. La decisione, spiega l'Atac, è stata presa per fare in modo che il servizio torni disponibile sull'intera linea anche nelle ore serali dall'inizio del periodo natalizio. Lo stop dovrebbe servire per anticipare la fine lavori prevista al momento per gennaio con lavori di scavo, posa dei binari e traverse ad altissimo impatto sulle strutture. "Si tratta di interventi gravosi sulle massicciate, negli anni passati mai eseguiti e solo 'tamponati' – sottolinea Atac -. Svolgere queste attività indispensabili, ma estremamente impegnative con più efficienza, comporta però un intervento prolungato sul cantiere non compatibile con le consuete chiusure notturne. La prima fase, dall'11 al 13 agosto, prevede la chiusura della sola tratta da Anagnina a Cinecittà con l'inizio lavori dalla fine del servizio del 10 agosto. Solo le stazioni di Anagnina e Cinecittà saranno chiuse e sarà attivato un servizio bus navetta fra Subaugusta e Anagnina". La seconda fase si svolgerà dal 14 al 18 agosto con inizio lavori dalla fine del servizio del 13 agosto ed implica la chiusura della tratta centrale della linea. Il servizio sarà attivo fra Arco di Travertino e Anagnina e fra Ottaviano e Battistini. Nella tratta interrotta, tra Ottaviano e Arco di Travertino, sarà attivato un servizio bus navetta. La terza fase durerà da sabato 19 a giovedì 24 agosto. Sarà in esercizio la tratta fra Termini e Anagnina, mentre rimarranno chiuse al servizio viaggiatori le stazioni comprese fra Repubblica e Battistini: è infatti in quel tratto che la particolare conformazione della galleria comporta l'esigenza di cantierizzazione prolungata. Nella tratta interrotta, ossia fra Termini e Battistini, verrà attivato un servizio bus navetta. Da venerdì 25 agosto il servizio riprenderà su tutta la linea adottando il consueto orario di chiusura feriale alle 21, fino alla prima metà di dicembre, quando il servizio potrà tornare disponibile sull'intera linea. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

