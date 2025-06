Metro C di Roma: chiusure e limitazioni corse serali per lavori programmati

Sospensione del servizio

In vista dell'importante avanzamento dei lavori sulla linea Metro C, Roma si prepara ad affrontare una temporanea interruzione del servizio. Durante i fine settimana del 14-15 e 21-22 giugno, la metro C rimarrà chiusa per consentire lo svolgimento di cantieri cruciali. Questa decisione, annunciata da Roma Servizi per la Mobilità, prevede l'istituzione di un servizio sostitutivo di autobus che coprirà l'intero tragitto abitualmente servito dalla metropolitana. Quindi sabato 21 e domenica 22 giugno le prossime chiusure della metro C.

Alternative per i viaggiatori

Nella fase di stop della metro, sono stati predisposti percorsi alternativi grazie a navette appositamente organizzate. Le linee MC (da San Giovanni a Pantano via Casilina) e MC3 (da San Giovanni al Parco di Centocelle) offriranno un servizio continuo con orari sincronizzati a quelli abituali della metropolitana. Gli utenti potranno contare sull'ultima partenza dai capolinea alle 1:30 nella notte tra sabato e domenica, mentre la domenica le corse termineranno alle 23:30.

Lavori serali e limitazioni

Oltre alle chiusure nei weekend, il prolungamento delle opere coinvolgerà anche le sere dei giorni feriali. Dopo le 20:30 da Pantano e dalle 21:00 da San Giovanni, il servizio metropolitano sarà sostituito dalle navette MC Express e MC3. Questo programma è parte degli sforzi per completare la nuova tratta che collegherà San Giovanni con Porta Metronia e Colosseo, integrandosi con la Metro B. Dalle 21 circa sono attive le navette MC Express (San Giovanni-via Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle).

I lavori serali per la metro C sono previsti fino al 27 giugno.

I lavori serali per la metro C sono previsti fino al 27 giugno. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Obiettivi futuri

L'attuale cronoprogramma mantiene come obiettivo l'apertura delle nuove stazioni entro l'autunno del 2025, precisamente tra settembre e ottobre. Durante tutta la durata dei lavori, continueranno le limitazioni serali con il trasporto su gomma per garantire continuità nel collegamento durante le ore non coperte dal servizio ferroviario.

