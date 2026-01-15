Metro D, il Municipio III spinge e il tracciato è definito: la “linea gialla” prende forma da Nomentana a Roma 70

Il rilancio della Metro D passa dal territorio e, ora, anche da un tracciato finalmente definito. Il voto unanime del Municipio III sull’ordine del giorno presentato dalla capogruppo di Azione Livia Pandolfi si intreccia con una decisione assunta in Campidoglio poco prima delle festività: la scelta definitiva del percorso della quarta linea metropolitana di Roma, ribattezzata “linea gialla”.

Un passaggio che restituisce concretezza a un’opera annunciata dal 2006 e rimasta per anni sospesa, ora indicata come prioritaria anche sul piano politico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Metro D, dal Municipio III un segnale politico forte e condiviso

Il Consiglio del Municipio III ha approvato all’unanimità, con i voti di maggioranza e opposizione, l’atto che impegna Roma Capitale a garantire certezze su finanziamenti, tempi e costi, oltre a un sistema di aggiornamenti pubblici sull’avanzamento dei lavori.

Un documento che nasce in un quadrante direttamente coinvolto dalla prima tratta, Ojetti–Nemorense, e che chiede il riconoscimento della Metro D come opera strategica, con il concorso di risorse nazionali, europee e regionali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Azione Roma rivendica il risultato come frutto di un lavoro politico avviato da tempo. Il segretario romano Alessio D’Amato ricorda come il tema sia stato posto al centro del confronto con il sindaco Roberto Gualtieri e con l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, indicandolo come una priorità non più rinviabile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Metro D, la scelta del tracciato e la riunione in Campidoglio

La spinta dei Municipi arriva mentre in Campidoglio viene definito il quadro tecnico. Il 23 dicembre, alla vigilia dello stop natalizio, il sindaco Gualtieri ha convocato una riunione con Patanè e con l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia per fissare il percorso definitivo della linea. Una scelta maturata dopo l’avvio, nel marzo 2024, della project review finanziata dal Comune, considerata il passaggio necessario per rimettere ordine su costi, alternative e priorità.

Metro D, il tracciato da nord a sud e le fermate previste

Il capolinea settentrionale sarà collocato oltre il Gra, lungo la Nomentana. Da qui la linea servirà Ojetti, Talenti, Adriatico e Jonio, dove è previsto l’interscambio con la B1. Il percorso proseguirà su Vaglia e Val d’Ala, con la possibilità di connessione ferroviaria, quindi Villa Chigi e Nemorense, che chiudono la prima tratta funzionale.

Entrando nel settore centrale, le fermate saranno Buenos Aires e piazza Fiume, seguite da Barberini, con interscambio con la linea A, e da Venezia, nodo di collegamento con la linea C.

Superato il centro, la linea raggiungerà Trastevere con piazza Mastai, quindi Ippolito Nievo e Trastevere Fs, attraversando l’asse Marconi–Portuense con Fermi, Greppi, San Camillo–Forlanini, Morelli–Colli Portuensi e La Loggia.

Nel quadrante sud-occidentale sono previste Villa Bonelli, Magliana Nuova ed Eur Magliana, con interscambio sulla linea B, sino al capolinea meridionale Roma 70, passando per Agricoltura e Tintoretto.

Metro D, costi, depositi e nodi ancora aperti

La linea gialla è indicata come l’opera più ambiziosa nel pacchetto infrastrutturale romano. Il costo stimato si aggira intorno ai 10 miliardi di euro, materiale rotabile compreso. La progettazione avanzata richiederà risorse aggiuntive per circa 350 milioni, con una quota rilevante destinata alla prima tratta.

Sono previsti due depositi: uno nell’area Nomentana–Gra, l’altro nel quadrante Laurentina–Roma 70.

Restano tuttavia nodi da sciogliere, in particolare nel tratto di Trastevere, dove è allo studio una possibile variante verso la FL3 in corrispondenza di Quattro Venti.

Il quadro complessivo è imponente: considerando Metro D, prolungamenti della B e infrastrutture collegate, la spesa stimata raggiunge circa 25 miliardi di euro.

Metro D e il piano più ampio sulla mobilità romana

Parallelamente, il piano capitolino prevede l’estensione della linea B oltre Rebibbia verso San Basilio, Torraccia, Casal Monastero, Tecnopolo e Settecamini, sino all’area del Centro agroalimentare di Guidonia, e un prolungamento a sud verso Fonte Meravigliosa, Cecchignola e Ardeatina–Gra, con un nuovo deposito. È inoltre in programma una nuova linea sotterranea, la Metro Sud, da Eur Palasport verso Torrino, Spinaceto, Mostacciano e Tor de’ Cenci.

In questo contesto, il voto del Municipio III assume un peso specifico: lega la definizione tecnica del tracciato a una richiesta politica di chiarezza e responsabilità, riportando la Metro D dal piano degli annunci a quello delle decisioni verificabili.