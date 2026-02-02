Metromare, 10 giorni di stop sul tratto Porta San Paolo-Magliana: date, orari e cosa cambia per i pendolari

La linea Metromare torna al centro dell’attenzione per nuove interruzioni programmate. Stavolta non si tratta di un guasto improvviso, ma di una sospensione annunciata che inciderà sulla routine di chi ogni giorno si sposta da e verso Roma: per lavori di riqualificazione straordinaria nella stazione Porta San Paolo, il servizio ferroviario sarà parzialmente sospeso sul tratto fino a Magliana in una precisa finestra oraria. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A comunicarlo è Cotral, spiegando che gli interventi sono eseguiti dal gestore dell’infrastruttura Astral S.p.A. e riguardano pensiline e banchine. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Stop Metromare Porta San Paolo–Magliana: calendario e fasce orarie

La chiusura parziale è prevista in due periodi distinti: dal 9 al 13 febbraio e dal 16 al 20 febbraio, dalle 11:00 alle 16:30. In quelle ore i treni non effettueranno servizio sulla tratta sospesa. Significa che, a metà giornata, chi parte o arriva da Porta San Paolo dovrà considerare percorsi alternativi e tempi più lunghi, soprattutto nei collegamenti verso il centro e i nodi di scambio.

Lavori in stazione a Porta San Paolo: perché si ferma il servizio

Secondo quanto indicato nelle comunicazioni ufficiali, l’intervento riguarda una riqualificazione straordinaria di pensiline e banchine nella stazione capolinea. Operazioni di questo tipo richiedono spesso cantieri in area ferroviaria, con limitazioni per garantire sicurezza agli addetti e ai passeggeri.

Il punto, per i viaggiatori, è uno: la sospensione è programmata proprio nella fascia che, in molte giornate, coincide con spostamenti per lavoro su turni, rientri anticipati, lezioni universitarie, visite e appuntamenti sanitari.

Servizio regolare da Magliana a Cristoforo Colombo: cosa resta attivo

Non tutta la linea si ferma. La circolazione ferroviaria, infatti, resta regolare nel tratto compreso fra Magliana e Cristoforo Colombo, con corse secondo la programmazione ordinaria. È un dettaglio importante: chi si trova sul litorale o nelle stazioni verso Ostia potrà continuare a utilizzare il treno, ma dovrà organizzare l’ultimo pezzo del viaggio, in entrata o in uscita da Roma, quando la tratta verso Porta San Paolo risulta interdetta nella finestra 11:00–16:30. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Reazioni e conseguenze: l’impatto sui pendolari e gli inviti ufficiali

L’annuncio arriva in un periodo in cui la linea è già seguita con attenzione da pendolari e residenti, perché ogni stop, anche se programmato, ha ricadute concrete: coincidenze saltate, autobus più affollati, tempi che si dilatano. Per questo Cotral invita a considerare possibili maggiori tempi di percorrenza e a consultare i canali informativi ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.

Un’indicazione ribadita anche dai portali istituzionali che segnalano l’interruzione e la finestra oraria.

Chi viaggia in quei giorni farebbe bene a muoversi con anticipo e a verificare, poco prima di partire, eventuali variazioni operative: in contesti di cantiere possono emergere adeguamenti di orario o indicazioni aggiuntive. Le informazioni più utili, in questi casi, sono quelle pubblicate sui canali ufficiali e sugli avvisi di mobilità cittadina.