Metromare, 6 e 7 settembre circolazione sospesa tra Vitinia e Porta San Paolo

Nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 la linea ferroviaria Metromare subirà una sospensione della circolazione nel tratto compreso tra le stazioni di Vitinia e Porta San Paolo. La misura si rende necessaria per consentire le operazioni di varo del nuovo ponte di via Giulio Rocco, inserite nel programma dei lavori gestito da ASTRAL S.p.A.

Metromare, stop tra Vitinia e Porta San Paolo

L’interruzione riguarderà l’intera giornata in entrambe le date: dalle 4:45 alle 23:30 i treni non circoleranno sulla tratta interessata. Sarà invece garantita la regolare attivazione del servizio ferroviario tra Vitinia e Cristoforo Colombo, consentendo così ai passeggeri di raggiungere comunque le stazioni della fascia litoranea.

Chi dovrà proseguire verso Porta San Paolo sarà tenuto a effettuare un cambio treno-bus presso la stazione di Vitinia, punto di snodo per l’intero dispositivo predisposto.

Servizio sostitutivo con 24 autobus Cotral

Per garantire la continuità della mobilità lungo l'asse urbano interessato dall'interruzione, Cotral ha attivato un servizio sostitutivo bus potenziato. In totale saranno impiegati 24 mezzi:

12 autobus Cotral;

12 autobus messi a disposizione da un vettore privato incaricato dalla stessa Cotral, di cui 3 a pianale ribassato per favorire l’accesso delle persone a mobilità ridotta.

Il servizio sarà operativo dalle 4:45 alle 23:30 di entrambe le giornate, con una circolazione continua tra i due capolinea: il piazzale antistante la stazione di Porta San Paolo e il parcheggio di via Sarsina a Vitinia.

Le fermate intermedie saranno effettuate lungo la via Ostiense, secondo quanto riportato nella sezione dedicata ai servizi sostitutivi del sito ufficiale Cotral.

Assistenza ai passeggeri e gestione delle criticità

Durante il fine settimana di sospensione del servizio ferroviario, Cotral ha previsto la presenza di personale a supporto dell'utenza. Nei capolinea saranno attivi vigilantes GPG e verificatori Cotral, incaricati di fornire assistenza ai passeggeri, monitorare l'afflusso e gestire eventuali criticità operative.

Questa organizzazione mira a ridurre al minimo i disagi derivanti dall'interruzione e a mantenere un flusso ordinato nelle fasi di interscambio treno-bus.

Riapertura della linea l’8 settembre

Il completamento delle operazioni di varo del ponte di via Giulio Rocco consentirà la riapertura completa della linea Metromare a partire da lunedì 8 settembre 2025. La circolazione ferroviaria riprenderà regolarmente sull'intero percorso, da Cristoforo Colombo a Porta San Paolo.