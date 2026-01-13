I lavori sono partiti: Astral ha avviato la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale che collegherà il quartiere di Dragona con la stazione di Acilia Sud sulla linea Metromare, superando un nodo di viabilità complesso e da anni percepito come “barriera” quotidiana per residenti, pendolari e ciclisti.

Metromare, al via la passerella ciclopedonale Dragona–Acilia Sud: perché l’opera era attesa

L’intervento nasce per rispondere a un’esigenza molto concreta: mettere in continuità due aree ad alta densità abitativa che oggi, di fatto, restano separate da infrastrutture stradali e ferroviarie. Via dei Romagnoli, via del Mare e via Ostiense, insieme alla linea Metromare, hanno finito per creare un confine fisico che rende complicato raggiungere la stazione a piedi o in bicicletta, soprattutto nelle ore di punta e per chi si muove con tempi stretti.

Il nuovo collegamento punta a cambiare questa routine: non è una semplice “opera accessoria”, ma un tassello di accessibilità ferroviaria. Significa poter arrivare in stazione senza giri lunghi, senza attraversamenti a raso in punti critici e con un tracciato dedicato che, almeno nelle intenzioni, riduce rischi e incertezze.

Metromare, al via la passerella ciclopedonale Dragona–Acilia Sud: come sarà fatta la struttura

Il progetto esecutivo prevede un manufatto in carpenteria metallica lungo 45 metri e largo 4 metri, con quota di calpestio a circa 6 metri sopra la sede stradale: abbastanza per scavalcare in sicurezza le arterie sottostanti e la linea ferroviaria. L'idea è quella di un attraversamento "alto" e protetto, pensato per pedoni e ciclisti, capace di funzionare ogni giorno e non soltanto in occasione di eventi.

Dal lato Dragona l'accesso sarà garantito da una scala e da un impianto elevatore. Il collegamento porterà direttamente alle banchine ferroviarie della stazione attraverso un'apertura ricavata sul prospetto lato via Ostiense: un dettaglio tecnico che racconta l'obiettivo principale, cioè rendere l'ingresso più immediato e comprensibile anche per chi non conosce la zona.

Metromare, al via la passerella ciclopedonale Dragona–Acilia Sud: chi realizza l’opera e come è finanziata

L’opera è stata commissionata dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale e nasce da una convenzione siglata fra Comune di Roma e Regione Lazio, che ha individuato in Astral il soggetto incaricato della realizzazione. Il finanziamento complessivo ammonta a 2.500.000 euro: un milione previsto nella convenzione con la Società Giubileo 2025 e 1,5 milioni stanziati nell’ambito della convenzione fra Roma Capitale e Regione Lazio.

A seguito della gara, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa Dasa per un importo contrattuale pari a 1.472.447,21 euro. La differenza con la cifra complessiva copre voci che vanno oltre l'esecuzione materiale del manufatto: progettazione, spese tecniche, oneri, adeguamenti e attività necessarie per portare a termine l'intervento in modo conforme agli standard richiesti.

Metromare, al via la passerella ciclopedonale Dragona–Acilia Sud: effetti attesi su mobilità e qualità della vita

Il valore dell’opera si misura anche nelle conseguenze: riduzione dei tempi di accesso alla stazione, incentivo all’uso del trasporto pubblico, possibilità di combinare bici e ferro in modo più semplice. È un passaggio importante per un quadrante dove la domanda di collegamenti affidabili è alta e dove la stazione di Acilia Sud, appena entrata a regime, ha bisogno di connessioni chiare con i quartieri vicini per diventare davvero un punto di riferimento.

Astral sottolinea inoltre l’attenzione all’integrazione architettonica e all’uso di soluzioni tecnologiche e materiali durevoli, con l’obiettivo di contenere impatto visivo e garantire una fruizione sicura nel tempo. L’amministratore unico Giuseppe Simeone ha collocato il progetto dentro un programma più ampio di riqualificazione e potenziamento della mobilità urbana, parlando di un passo concreto verso una città più connessa e accessibile, a misura di cittadino.

Ora il punto, per chi vive la zona, è passare dalla promessa alla normalità: vedere il cantiere avanzare, ottenere tempi certi e arrivare al giorno in cui attraversare verso Acilia Sud non sarà più un percorso a ostacoli, ma un gesto semplice, quotidiano, finalmente lineare