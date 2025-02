Metromare, nuova stazione Torrino – Mezzocammino: al via la gara d’appalto

Prosegue il potenziamento della Metromare, la linea ferroviaria che collega Roma a Ostia. Nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio 2025, Astral ha ufficialmente bandito la gara per la costruzione della nuova stazione “Torrino-Mezzocammino”, che sorgerà tra le fermate di Tor di Valle e Vitinia.

Nuova stazione Metromare, cosa filtra

Il progetto prevede un unico lotto con un importo complessivo di 5.699.215,20 euro, di cui 4.749.346,00 euro come base d’asta. L’affidamento avverrà attraverso una procedura aperta, permettendo la partecipazione a più operatori economici. Le aziende interessate potranno presentare la propria offerta entro le ore 12 del 26 marzo 2025, data fissata come termine ultimo per la gara. Secondo quanto indicato da Astral, i lavori per la nuova infrastruttura dovranno concludersi entro 450 giorni naturali e consecutivi dall’avvio del cantiere.

Uno degli aspetti più delicati del progetto riguarda l’organizzazione delle attività di costruzione, che non dovranno in alcun modo interferire con il servizio ferroviario. Per questo motivo, la gara impone agli operatori economici di pianificare i lavori in regime di interruzione notturna, dalle 00:30 alle 04:00, evitando ripercussioni sui pendolari e sugli utenti della linea. La realizzazione della nuova stazione Torrino-Mezzocammino rappresenta un passo significativo per il potenziamento della rete di trasporto pubblico romano, in un’area in forte espansione urbanistica. Accanto alla fermata verrà costruito un parcheggio di scambio con una capienza di 300 posti auto, un’infrastruttura strategica per incentivare l’uso del trasporto pubblico e decongestionare il traffico privato lungo il tratto urbano della Roma-Lido.

Tra gli obblighi previsti per l’azienda aggiudicataria, Astral ha imposto importanti garanzie sul fronte occupazionale. Il contratto prevede:

Stabilità del personale impiegato nei lavori;

Applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, per assicurare condizioni lavorative e retributive adeguate;

Inclusione lavorativa, con misure specifiche per garantire pari opportunità di genere e generazionali, oltre alla tutela dei lavoratori con disabilità o in condizioni di svantaggio sociale.

