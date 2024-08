Mette d’accordo grandi e piccini | Eurospin la svende a 24.99€: serate da favola con amici e parenti

Quest’offerta non si era mai vista: corri da Eurospin

Uno dei supermercati più amati dagli italiani è Eurospin. Qui il vantaggio economico si unisce a una vasta disponibilità di prodotti, non solo alimentari ma di qualsiasi tipo. Da Eurospin, infatti, si trovano dei meravigliosi elettrodomestici per la casa o per il giardino, così come tessili come asciugamani, lenzuola o anche tende di lusso.

Considerando i rincari che hanno colpito pressocché ogni settore della vita quotidiana di tutti, risparmiare un po’ almeno sulla spesa alimentare consente di tenere nel portafoglio o sul conto corrente quelle centinaia di euro necessarie per stare un po’ tranquilli in caso di emergenza.

Oggi vi parliamo di un’offerta davvero incredibile che non tutti conoscono, di Eurospin: così vivrete delle bellissime serate in famiglia o con gli amici e avrete speso pochissimo.

Corri da Eurospin, l’offerta è sensazionale

Sebbene l’estate stia volgendo al termine, di fatto le serate sono ancora calde e piacevoli ed è bello trascorrerle in giardino con amici e parenti, così da divertirsi e rilassarsi al suono delle cicale. Una delle attività più apprezzate è quella dei giochi di società, che coinvolgono grandi e piccini e che permettono di fare gruppo e stimolare il cervello in attività inconsuete. C’è chi, però, preferisce passare il tempo gustandosi una bella grigliata di carne e bevendo qualche birra, magari con una chitarra e le canzoni del cantautorato italiano a fare compagnia.

Se invece voi siete più tipi da proiettore e maxischermo in giardino, dove per esempio guardare un film tutti insieme oppure seguire una partita di calcio della propria squadra del cuore, l’elettrodomestico giusto per te l’abbiamo noi. Non ci avresti mai pensato a comprarlo ma, una volta in casa, non lo venderesti per nessuna cifra al mondo: ecco di che cosa si tratta.

Macchina per popcorn Football della Beper

Una delle offerte imperdibili del periodo, ad Eurospin, è la macchina per popcorn Football della Beper, in vendita a meno di 25 euro. Si tratta di un elettrodomestico a forma di pallone da calcio molto comodo e facile da usare: con una capienza massima di 270 ml, offre in soli tre minuti pop corn fragranti e gustosi, che accontentano grandi e piccini.

Pensata e prodotta in occasione degli Europei di calcio 2024, di fatto è un ottimo regalo sia per gli amanti di questo sport che per chi ama i pop corn. Con il suo stile, inoltre, decorerà la cucina in modo impeccabile e tutti i tuoi amici la vorranno!