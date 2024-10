Metti alla prova il tuo intelletto: quanti triangoli vedi? Il 98% sbaglia la risposta

Sei curioso di scoprire quanto è alto il tuo quoziente intellettivo? Se è così sei nel posto giusto: fai il test d’intelligenza.

Puoi verificare tu stesso in pochi minuti quanto è il tuo Q.I. ma fai attenzione, perché dovrai essere davvero velocissimo per avere successo in questa sfida: è a tempo!

Hai solo 30 secondo di tempo a tua disposizione per risolvere il test d’intelligenza. Concentrati di bene e fai del tuo meglio. In bocca al lupo!

Questo rapido test ti permetterà di osservare un’immagine e successivamente di rispondere ad alcune domande che ti guideranno direttamente verso la verità su quelle che sono le tue reali capacità intellettive.

Dunque non avere paura e affronta la sfida con coraggio, potresti rimanere sorpreso dal risultato, o probabilmente potresti anche rimanere deluso.

Test d’intelligenza, scopri quanto è alto il tuo Q.I.

Il test d’intelligenza che serve a scoprire il livello delle facoltà mentali è basato su un’illustrazione, ovvero quella che vedi qui in alto. Fai partire il cronometro del tuo cellulare e intanto comincia subito ad osservare questa particolare immagine, nella quale, come avrai già notato da una prima occhiata, sono rappresentate diverse figure geometriche, e, più nello specifico, diversi triangoli. Sembra un’immagine come un’altra ma in realtà ogni osservatore la “legge” in maniera diversa. Alcuni colgono la presenza di triangoli inscritti l’uno nell’altro, sovrapposti e in effetti è proprio così. Tu quanti ne vedi?

Prova a decodificare l’illustrazione e continua pure a guardarla finché puoi. Allo scadere del limite di tempo massimo che hai a tua disposizione, ovvero 30 secondi, stoppa il cronometro e vai a leggere la soluzione finale per scoprire se hai indovinato o meno. In bocca al lupo!

Soluzione

Ci siamo, finalmente stai per sapere la verità e per ottenere la risposta che ti ha condotto fin qui. A breve saprai quanto è alto il tuo Q.I. Sarà assegnato un punteggio che varia da 0 a 10 in base alla risposta che hai dato al test d’intelligenza. Tutto dipende dal numero di triangoli che sarai riuscito a individuare!

Se hai individuato da quattordici a diciannove triangoli hai raggiunto cinque punti. Se ne hai visti da venti a ventiquattro sette punti. Se ne hai scovati meno di quattordici purtroppo hai totalizzato zero punti. Se invece sei riuscito a contare ben ventiquattro triangoli hai ottenuto dieci punti e, secondo il test, hai un altissimo Q.I., complimenti! I triangoli dell’immagine infatti sono in tutto ventiquattro ma solo chi ha un ottimo spirito di osservazione riesce a capirlo in 30 secondi.